Cameroun : Le Dr Taïga installé à la tête du RDPC dans le Mayo Kani à l'Extreme-Nord

Cette nomination, ainsi que celle de ses pairs, a été faite en mars dernier par une décision du Président National du RDPC, Paul Biya. Le Dr Taïga et les autres nouveaux responsables ont pour mission de travailler sans relâche pour garantir et sauvegarder la victoire du RDPC lors des prochaines échéances électorales.





Plusieurs membres du gouvernement ont répondu présents à cette cérémonie, notamment le Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement Supérieur, le Ministre des Sports et de l'Éducation Physique, ainsi que le Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable. Les autorités administratives, politiques, économiques, culturelles, traditionnelles et religieuses, avec à leur tête le Gouverneur de la Région de l'Extrême-Nord, étaient également présentes.