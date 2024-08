Cameroun : Le Président Paul Biya apporte un soutien substantiel aux réfugiés nigérians à l’Extrême-Nord

Ces dons, ordonnés par le président de la République Paul Biya, consistent en l'achat de denrées alimentaires et autres produits de première nécessité pour ces personnes vulnérables. Le camp de Minawao accueille environ 78 000 réfugiés et enregistre 50 naissances par mois, ce qui met les donateurs en difficulté face à cette croissance continue.



Pour pallier cette situation, le Cameroun a planifié le rapatriement volontaire progressif de 20 000 réfugiés, dans l'espoir que les conditions s'améliorent dans leur pays d'origine, le Nigéria.



Le gouverneur a remercié les partenaires humanitaires et la population locale qui s'efforcent de faire en sorte que les réfugiés se sentent bien accueillis sur le territoire camerounais.



Cette initiative présidentielle vise à apporter un soutien substantiel aux réfugiés nigérians au Cameroun, tout en cherchant des solutions pour faciliter leur retour progressif dans leur pays lorsque les conditions le permettront.



