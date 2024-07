Cameroun : Le Président Paul Biya en France pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024

Leur déplacement a pour objectif de participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui se tiendra dans les prochains jours. Cette présence du couple présidentiel camerounais témoigne de l'intérêt et du soutien du Cameroun envers ces Jeux Olympiques, un événement sportif majeur qui se déroule en France.



La participation du Président Biya et de son épouse à la cérémonie d'ouverture permettra au Cameroun d'être représenté au plus haut niveau lors de ce moment symbolique marquant le début des Jeux.



Cette visite officielle est également l'occasion pour le Président camerounais de rencontrer d'autres chefs d'État et de discuter de questions bilatérales et internationales en marge de l'événement olympique.



Leur présence souligne l'importance accordée par le Cameroun à ces Jeux Olympiques de Paris 2024 et sa volonté de s'impliquer dans cet événement sportif de dimension mondiale.