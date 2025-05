Cameroun : Le Projet SWEDD2 renforce les capacités des ministères bénéficiaires avec des équipements et matériels roulants

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie nationale de développement du Cameroun pour la période 2020-2030 (SND30), dont l'un des piliers fondamentaux repose sur le développement du capital humain et le bien-être des populations. Fort de cette politique, le Cameroun a intégré la deuxième phase du Projet Régional SWEDD volet Cameroun en 2021, avec la signature d’un accord de financement initial de 44 933 054 500 FCFA avec la Banque mondiale Région Afrique. Suite à une restructuration survenue en février 2024, le projet SWEDD volet Cameroun a finalement obtenu un financement de près de 16 milliards de FCFA. Ce montant a permis de soutenir les interventions stratégiques du Gouvernement en matière d'autonomisation féminine et d'amélioration de leur accès à des services de santé reproductive de qualité dans les régions de l’Extrême-Nord, du Nord et de l’Adamaoua.





Grâce à une approche multisectorielle impliquant divers ministères, l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA Cameroun) et du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF Afrique), ainsi que la participation active des autorités locales et des communautés cibles, le projet SWEDD volet Cameroun a atteint 92% de ses indicateurs d’objectif de développement et 79% de ses indicateurs de résultat intermédiaire. Le taux de décaissement des financements engagés s'est élevé à 81,1%. Sur le terrain, des résultats concrets et tangibles sont à mettre à l’actif du projet SWEDD volet Cameroun, coordonné par Glory Mbah Ngami et le Dr Mbah Ngami Alphonse Glory.





La cérémonie organisée ce jeudi 15 mai a été l'occasion de célébrer ces nombreuses réalisations et a marqué le transfert officiel des équipements et matériels roulants acquis par le projet SWEDD-2 vers le patrimoine des différents ministères et pôles sectoriels bénéficiaires, renforçant ainsi leurs capacités opérationnelles sur le terrain.