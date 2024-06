Cameroun - Le Ranch de Ngaoundaba: Un havre de paix en plein cœur de la région de l’Adamaoua

Dès votre arrivée au Ranch de Ngaoundaba, vous serez chaleureusement accueillis par l'équipe du ranch, qui se fera un plaisir de vous aider à vous installer et à répondre à toutes vos questions. Vous pourrez profiter d'un hébergement confortable et authentique dans l'un des bungalows ou des chambres du ranch.



Un cadre naturel exceptionnel



Le Ranch de Ngaoundaba est situé au cœur d'un environnement naturel exceptionnel. Vous pourrez admirer des paysages à couper le souffle, avec des savanes verdoyantes, des montagnes majestueuses et des lacs cristallins. La faune et la flore de la région sont également très riches, et vous aurez peut-être la chance d'apercevoir des animaux sauvages tels que des éléphants, des girafes et des lions.