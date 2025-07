Cameroun - Lundi c'est (p)arty ! : L'IFC Yaoundé fête la création et l'art public ce 7 juillet

Carte blanche à Eirini Linadarki et concours de DJ

L'événement mettra à l'honneur Eirini Linadarki, artiste visuelle et développeuse de projets d’art public basée en Crète, Grèce. Elle investira l'espace de l'IFC pour une soirée mêlant art, fête et expérimentation.







La soirée sera également l'occasion de découvrir les talents de demain lors d'un concours de DJ. Venez danser sur les sets de DJ Zango Boy, DJ Luc, DJ Nesi et DJ Ngass. Ces quatre talents ont été sélectionnés pour perfectionner leur art du mixage dans le cadre du programme « MBOA Jeunes Créatifs », mis en œuvre en collaboration avec DJ Beatcross.