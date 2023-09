Cameroun : Mme Mme Annick Ekani, marraine de Festy Lekié 2023

Après Batschenga (2016), Elig-Mfomo (2017), Obala (2018), Ebebda (2019), Okola (2021) et Monatélé (2022), la caravane culturelle de Festy Lekié poursuit son parcours, et revient cette année à Obala, pour le compte de sa 7ème édition.



Ainsi donc, du 24 au 26 novembre 2023, la ville carrefour, cosmopolite, chargée d’histoires, et centre névralgique des principales activités économiques du département de la Lekié, accueille ce moment privilégié de prestations culturelles, dont les objectifs poursuivis visent, entre autres, à redorer le blason culturel des peuples Eton, Manguissa et Batchenga.



Selon la promotrice de Festy Lekié, Mme Mireille Isabelle Manga, il s’agit par ailleurs, « d’offrir une visibilité au département, selon les centres d’intérêts, créer des opportunités d’investissements à travers les partenariats, promouvoir les us et coutumes, et valoriser son art à tous les niveaux, rendre le département de la Lekié plus accessible, pour en faire une destination touristique ».



Ainsi, à la suite de Macange Ngaska, épouse Raphoz et de Mme Solange Oloa Eteme, le Festy Lekié a une nouvelle marraine d'origine belge : il s’agit de Mme Ekani, née Annick Van Gysegem, dont le mari est un Mvokani originaire de Nkol-Ebaï, dans l’arrondissement d’Obala.



Cette dernière aura ainsi pour rôle, « de rehausser le festival par ses actions personnelles, mais surtout en facilitant les partenariats avec d'autres organisations ou structures, pour une visibilité internationale », rappelle Mireille Isabelle Manga. Et c'est le lieu de reconnaitre que la nouvelle marraine a bien voulu renforcer l'attachement de son époux aux racines ancestrales du département de la Lekié.



« Le comité d'organisation du Festy Lekié, de concert avec les chefs traditionnels de la Lekié et le maire de la commune d'Obala, invitent tous les fils et filles de la Lekié, ainsi que le reste de la communauté nationale et internationale, à se mobiliser à la place des fêtes d'Obala, pour communier avec nos ancêtres », recommande la promotrice du plus grand rendez-vous culturel du département de la Lekié.



En dehors des nombreuses articulations culturelles, il convient de noter que la 7ème édition de Festy Lekié a pour thème : « L'unité panafricaine dans sa diversité culturelle et artistique, gage de développement des peuples ».



Elle aura la particularité d’accorder une place de choix à l'artisanat (avec des artisans de tout bord), ceci grâce au partenariat scellé avec Aivara, une organisation africaine qui valorise l'artisanat.