Cameroun : Paul Biya reçoit un émissaire d’Obiang Nguema

Porteur d’un message du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le chef de l’Etat du Cameroun, Paul Biya, a longuement reçu en audience, ce 25 août 2022, au Palais de l’Unité, le ministre d’Etat équato-guinéen chargé de l’Intégration régionale, Baltasar Engonga Edjo, indique la présidence de la République.



Devant la presse, l’émissaire du chef de l’Etat équato-guinéen a indiqué que les entretiens avec le président Paul Biya ont porté sur les différentes crises que traverse actuellement le monde : crise sanitaire, crise économique et conflit en Ukraine. Toutes ces situations, qui ont des répercussions sur notre continent, obligent les chefs d’Etat, et particulièrement ceux de la sous-région à se concerter.



En sa qualité de président en exercice de la CEMAC, le président Paul Biya est sollicité à un double titre par ses homologues. Aussi, le ministre d’Etat équato-guinéen est-il venu rendre compte au chef de l’Etat des « actions et programmes » menés par le Président Obiang Nguema pour le compte de la Communauté, le consulter sur certains sujets et échanger sur des sujets susceptibles de renforcer la coopération bilatérale.



En ce qui concerne la situation en zone CEMAC, l’émissaire du président Obiang Nguema a dit qu’au cours de la réunion des ministres prévue à Douala, le 26 août, son homologue congolais présentera un rapport actualisé du Programme des réformes économiques et financières de la CEMAC (PREF-CEMAC) qui va tenir compte de l’impact de la guerre en Ukraine.



Au terme de cette concertation, les ministres vont proposer aux chefs d’Etat de la sous-région, une décision pouvant faire face à cette situation.