Cameroun : Présidentielle 2025, la candidature de Maurice Kamto rejetée par le Conseil constitutionnel

C’était le délibéré le plus attendu au cours du contentieux électoral ce 5 août 2025 à Yaoundé.



En effet, le Conseil constitutionnel a rejeté la candidature du Pr Maurice Kamto à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, confirmant ainsi la décision prise par Elecam d’invalider sa candidature en raison de deux investitures concurrentes déposées au nom de son parti qui l’a présenté, le Manidem. Et cette décision du Conseil constitutionnel n’est susceptible d’aucun recours.



Dès lors, il s’agit d’un véritable choc pour certains partisans de Maurice Kamto qui ont, ces derniers temps, lancé des maux d’ordre de désobéissance civile à travers les réseaux sociaux, au cas où la candidature du Pr Maurice Kamto n’était pas acceptée en dernier ressort par le Conseil constitutionnel.



Dans un climat politique quelque peu tendu, le rejet de la candidature de Maurice Kamto va donc raviver les débats sur le processus électoral en cours au Cameroun. Pour l’instant, l’intéressé n’a pas encore réagi publiquement, mais une communication officielle est attendue dans les heures à venir.



Cela étant, l’on retient que c’est essentiellement le boycott des élections législatives et municipales de 2020 par le MRC, qui est à l’origine de ce qui arrive aujourd’hui à Maurice Kamto. Son ancien parti n’ayant aucun élu (député, sénateur, conseil régional ou conseiller municipal), il lui était impossible de se présenter à l’élection présidentielle sous la bannière du MRC.

C’est la raison pour laquelle il s’est dirigé vers le parti Maniden (tendance Ekane Anicet), lui-même englué dans des querelles de leadership qui ont fait jaillir des investitures multiples, ayant entrainé la disqualification de Maurice Kamto par Elecam.



En 2026, l’agrégé de droit pourrait peut-être servir son pays autrement, en devenant député ou maire. En attendant qu’il joue un autre rôle au cours de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, les forces de défense et de sécurité ont déjà quadrillé le terrain, et restent aux aguets pour contrer et réprimer toute entrave à l’ordre public.