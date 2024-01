Cameroun – Santé : Lancement officiel du vaccin contre le Paludisme

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Cameroun travaille en étroite collaboration avec les agents de vaccination pour administrer la première dose du vaccin aux enfants dans 42 districts de santé répartis sur les 10 régions du pays. Cette campagne vise à prévenir plus de 2000 décès liés au paludisme chaque année.



Le Cameroun a reçu 330 000 doses du vaccin RTS,S en novembre dernier pour cette première campagne de vaccination ciblant les zones touchées par le paludisme. Ce pays d'Afrique montre ainsi l'exemple en introduisant ce vaccin après des programmes pilotes réussis au Ghana, au Kenya et au Malawi.



Cette avancée représente une étape importante dans l'extension d'un vaccin essentiel, avec pour objectif ultime que chaque enfant à risque puisse y avoir accès au Cameroun. Les autorités sanitaires soulignent que cela contribuera considérablement aux efforts visant à réduire le fardeau du paludisme dans le pays.



« C’est historique pour notre continent! Le Cameroun l’a fait: le vaccin contre le Paludisme a été officiellement lancé ce jour à Yaoundé, après une phase pilote de 3 ans dans 3 pays africains. Ce moyen supplémentaire de lutte contre cette maladie évitera plus de 2000 décès par an », nous a indiqué le ministre de la Santé, Manaouda Malchie.



Selon un think tank renommé, il s'agit d'une première mondiale : jamais auparavant un pays n'avait mis en place une campagne systématique et à grande échelle pour vacciner contre le paludisme. Cette initiative révolutionnaire témoigne de l'engagement du Cameroun à lutter contre cette maladie mortelle.



Le paludisme reste un problème majeur au Cameroun, qui figure parmi les 11 pays les plus touchés par la maladie dans le monde. En 2021, plus de 3 millions de cas et plus de 3 800 décès ont été enregistrés dans le pays selon l’OMS. La lutte contre le paludisme est une priorité absolue du plan national de développement sanitaire camerounais.



Grâce aux efforts continus de contrôle et de prévention du paludisme menés ces dernières années avec le soutien des partenaires internationaux, le Cameroun a pu réduire progressivement la charge de cette maladie dévastatrice sur sa population.



En conclusion, le lancement officiel du vaccin antipaludique RTS,S marque une avancée majeure dans la lutte contre cette maladie au Cameroun. Ce pas important ouvre la voie à d'autres pays confrontés au paludisme pour suivre cet exemple et protéger leur population grâce à ce vaccin essentiel.