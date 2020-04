Cameroun-Tchad : 147,85 milliards Fcfa de la BAD pour l'interconnexion électrique

Le ministre camerounais de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, Alamine Ousmane, a annoncé lundi la signature d'un accord de prêt d'un montant de 147,85 milliards de francs CFA avec la Banque africaine de développement (BAD), destiné au projet d'interconnexion des réseaux électriques entre le Tchad et le Cameroun, ont annoncé des médias camerounais.



Le ministre avait été habilité par décret -publié le 17 mars 2020- à signer l'accord.



Selon Business in Cameroun qui cite les propos du ministre, "le projet d'interconnexion dynamisera le processus d'intégration sous-régionale et améliorera l'accès des habitants à l'énergie."



Le média précise que "ce projet consiste en la construction d'une ligne principale à haute tension de 225 Kv entre Ngaoundéré, Maroua (Cameroun) et Ndjamena (Tchad), ainsi que la construction de lignes aériennes à haute tension de 225 Kv entre Maroua (Cameroun), Bongor, Guelendeng et Ndjamena (Tchad)."



Le Cameroun qui "dispose de 2400 Mégawatts (MW) installés soit à peine 5% de ses capacités, dispose d’importantes ressources énergétiques qui lui permettent de ravitailler en énergie électrique, les pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) ainsi que le Nigeria voisin", explique Financial Afrik.



Le projet est d'un montant global de 300 milliards Francs CFA. Il est sur la table depuis une dizaine d'années.