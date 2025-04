Cameroun - Tchad : Inauguration imminente du Pont Yagoua-Bongor ce 28 avril 2025, symbole de coopération renforcée

La cérémonie d'inauguration se déroulera sous le haut patronage de Leurs Excellences Messieurs les Premiers Ministres du Cameroun et du Tchad, qui seront accompagnés de leurs ministres respectifs en charge des travaux publics. y



Cet événement scellera l'amitié et la solidarité profondes qui unissent les deux pays. Le pont Yagoua-Bongor transcende sa fonction d'infrastructure routière ; il constitue un véritable trait d'union entre les communautés, facilitant les échanges de toute nature et renforçant les liens économiques et culturels existants.





L'ouverture de ce pont stratégique est porteuse de nombreux avantages concrets, notamment :