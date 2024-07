Cameroun – Tchad : Visite de travail de Madame la Gouverneure de la Province de Hadjer-Lamis à Garoua et Maroua

Dans le cadre d'une visite de travail officielle du 17 au 19 juillet 2024, Madame Haoua Outhmane Djame, Gouverneure de la Province de Hadjer-Lamis au Tchad et Présidente en exercice du Forum des Gouverneurs du Bassin du Lac Tchad, s'est rendue dans les Régions du Nord et de l’Extrême-Nord du Cameroun. Cette visite visait à renforcer la coopération transfrontalière entre les deux régions et à identifier des synergies d'actions pour relever les défis communs, notamment en matière de sécurité, de commerce transfrontalier et de protection de l'environnement.



Dès son arrivée à Maroua le 18 juillet, capitale de la Région de l’Extrême-Nord, Madame la Gouverneure Djame a été accueillie avec une grande chaleur par une délégation d'officiels régionaux conduite par Monsieur Midjiyawa Bakari, Gouverneur de la Région. Cette marque de respect et d'admiration témoigne de la reconnaissance du leadership de Madame la Gouverneure Djame et de son engagement en faveur de la coopération régionale.



Au cours de sa visite officielle, Madame la Gouverneure Djame a effectué une visite de courtoisie auprès de Sa Majesté El Hadj Abdoulaye Yerima Bakari, Lamido de Maroua, figure traditionnelle de premier plan dans la région. Cette rencontre a permis aux deux dignitaires d'échanger sur le rôle crucial du leadership traditionnel dans la promotion de la paix, de la stabilité et des valeurs culturelles dans le Bassin du Lac Tchad.



La visite de Madame la Gouverneure Djame a également été l'occasion de tenir des réunions bilatérales avec Monsieur le Gouverneur Bakari et d'autres responsables régionaux. Ces discussions ont porté sur l'identification de domaines de collaboration et l'exploration de solutions concertées pour faire face aux défis communs, tels que la sécurité. Le renforcement de la coopération transfrontalière en matière de sécurité pour lutter contre le terrorisme, la criminalité organisée et d'autres menaces à la sécurité.



La facilitation des échanges commerciaux et des activités économiques entre les deux régions pour promouvoir la prospérité mutuelle.



La collaboration sur des initiatives visant à protéger l'écosystème du Bassin du Lac Tchad et à relever des défis environnementaux tels que la désertification et la rareté de l'eau.



La visite de Madame la Gouverneure Djame dans ces deux régions du Cameroun a réaffirmé l'engagement fort des deux régions en faveur de l'intégration régionale et de la coopération. Les discussions et les accords conclus lors de sa visite devraient avoir des résultats positifs pour les populations des deux régions, contribuant à un Bassin du Lac Tchad plus pacifique, prospère et durable.



Madame la Gouverneure Djame a salué les efforts déployés par les autorités des deux régions du Nord pour relever les défis sécuritaires et promouvoir le développement économique.



Les trois Gouverneurs ont exprimé leur gratitude au soutien de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) dans la promotion de la coopération régionale.



Ils ont appelé à une collaboration continue entre toutes les parties prenantes dans la région du Bassin du Lac Tchad pour relever les défis communs et parvenir à un développement durable.