Cameroun - Tragédie à Maroua : NÉRADJI Consolée, jeune chercheuse tchadienne, nous quitte

Une nouvelle sombre vient endeuiller la communauté universitaire tchadienne. NÉRADJI Consolée, une brillante étudiante en Master 2 de Biochimie, option Microbiologie Enzymatique et Microbienne, a trouvé la mort dans un accident de la route survenu ce jour à Maroua. La jeune femme, sur le point de boucler son mémoire, était très appréciée de ses pairs et de ses enseignants pour son sérieux et son dévouement.



Le drame

Selon les informations recueillies auprès de l'Association des étudiants tchadiens de l'université de Maroua, NÉRADJI Consolée était en pleine rédaction de son mémoire lorsqu'elle a été victime de ce tragique accident. Les circonstances exactes de l'accident n'ont pas encore été élucidées. Son corps a été transporté à la morgue de l'hôpital régional de Maroua.



Une perte immense pour la communauté scientifique

La disparition de NÉRADJI Consolée est une perte immense pour la communauté scientifique tchadienne. La jeune chercheuse était considérée comme une promesse pour l'avenir de la recherche en biochimie au Tchad. Son engagement et sa passion pour la science étaient une source d'inspiration pour tous ceux qui la connaissaient.



Réactions et hommages

La nouvelle de son décès a suscité une vive émotion au sein de la communauté universitaire. De nombreux messages de condoléances ont été publiés sur les réseaux sociaux. Ses camarades de promotion, ses enseignants et ses proches lui rendent hommage et saluent sa mémoire.



Appel à la prudence

Ce drame rappelle une nouvelle fois les risques liés à la circulation routière. Il est important de redoubler de vigilance et de respecter le code de la route pour éviter de nouvelles tragédies.



Conclusion

La disparition de NÉRADJI Consolée est une immense perte pour la communauté scientifique tchadienne. En cette douloureuse épreuve, nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui l'ont connue et aimée. Puisse son âme reposer en paix.