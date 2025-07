Cameroun-Turquie : ouverture à Douala d’une rencontre d’affaires

Le ministre du Commerce du Cameroun, Luc Magloire Mbarga Atangana, a présidé le jeudi 3 juillet 2025 à Douala, la cérémonie d’ouverture des Rencontres d’affaires Turquie-Cameroun, aux côtés de Volkan Öskiper, ambassadeur de la République de Turquie au Cameroun. Cette initiative, a été portée par l’ambassadeur de Turquie qui en a fait son cheval de bataille depuis son arrivée au Cameroun il y a six mois.



S’adressant aux hommes d’affaires turcs, Luc Magloire Mbarga Atangana a présenté le Cameroun comme « une opportunité unique qu’il ne faut, pour rien au monde louper ». Au-delà de sa population intrinsèque, le membre du Gouvernement a souligné la position stratégique du pays au niveau sous-régional.



« Le Cameroun appartient en effet, au niveau sous-régional, à une Communauté Economique dont il est en quelque sorte l’épicentre ou, si vous préférez, la porte d’entrée. Je veux parler ici de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, avec ses 60 millions d’habitants et, de façon plus large, de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale, forte de ses 218 millions d’habitants », a déclaré le Ministre.



Il a également rappelé que le Cameroun est l’un des pères fondateurs de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine, « un nouvel espace commercial sans barrières, qui compte une population de 1,3 milliards d’habitants, avec une projection à 2,5 milliards à l’horizon 2050, ce qui en fera de très loin le plus grand espace commercial au monde ».



Pour le ministre camerounais du Commerce, investir dans son pays ouvre aujourd’hui l’accès à un marché continental équivalent au marché chinois ou indien. Aux hommes et femmes d’affaires camerounais, Luc Magloire Mbarga Atangana a présenté la Turquie comme « un véritable showcase, un modèle d’émergence économique réussie, basé sur la promotion de l’esprit d’entreprise, le know-how et l’innovation technologique, que même les pays les plus avancés envient, voire se disputent ».



« Ces rencontres sont une opportunité à saisir, une opportunité pour vous ouvrir à de nouveaux partenaires, une opportunité pour élargir vos débouchés, une opportunité pour la co-création d’entreprises, dans la dynamique d’une économie mondiale ouverte et axée autour des nouvelles technologies, du transfert de technologie et de l’Intelligence Artificielle », a-t-il déclaré à ses compatriotes.



Le ministre camerounais du Commerce a exprimé le vœu que ce forum Turquie-Cameroun soit « un rendez-vous gagnant-gagnant et le point de départ du New Deal dans les relations d’affaires entre les deux pays ».