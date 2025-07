Cameroun : Une campagne de sabotage visant la riziculture de la SEMRY déjouée

Un plan éventré et des mesures annoncées

Ce plan a été exposé lors d'une réunion cruciale tenue à Maroua ce vendredi 4 juillet 2025. Présidée par le Gouverneur de la Région de l'Extrême-Nord et PCA de la SEMRY, la rencontre a rassemblé les acteurs clés de la riziculture et diverses forces vives, dont des autorités administratives et traditionnelles, des dignitaires religieux, des élus du peuple, des responsables des organisations de producteurs, ainsi que les directions de la SEMRY et du projet Viva Logone.





Il a été révélé que la majorité des activistes indexés n'ont aucun lien avec la riziculture, ne possédant pas de parcelles de riz. Pire encore, certains agissent depuis l'étranger.





Dans l'optique de permettre à la SEMRY et au projet Viva Logone de jouer pleinement leurs rôles, et ainsi d'éloigner le spectre de la famine qui plane sur le Département du Mayo-Danay, le Gouverneur a annoncé que des mesures sont prises. Les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre sont désormais chargées de traquer, avec la dernière énergie, les mis en cause où qu'ils se trouvent.



Une opportunité pour les retardataires

Une bonne nouvelle a été annoncée à l'issue de la rencontre : les riziculteurs retardataires disposent de dix jours supplémentaires pour se rattraper, en s'acquittant des redevances ou des apports personnels nécessaires.