Cameroun : des millions d’enfants privés d’une éducation sûre et de qualité (ONU)

Dans les Nations Unies, dans les seules régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, « 2.245 écoles ne fonctionnent toujours pas à cause des groupes armés non étatiques », à cause de la crise dite anglophone. Les partenaires de l’éducation pointent du doigt « des attaques et des menaces perpétrées par les GANE, qui se traduisent souvent par des fusillades, des meurtres, des incendies criminels et des enlèvements ».



Les incursions de groupes armés non étatiques tel que Boko Haram continuent d’affecter les populations de la région de l’Extrême-Nord. « Les effets du conflit dans le bassin du Lac Tchad et ceux liés au changement climatique continuent d’accroitre les besoins dans la région de l’Extrême-Nord », a souligné l’ONU.



Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, aller à l’école reste « dangereux pour les enfants et les enseignants, en raison d’attaques violentes et de menaces régulières contre le personnel éducatif, les élèves et les infrastructures », depuis 2017.



En raison de la combinaison de l’insécurité et de l’impact des catastrophes naturelles, telles que les inondations, 1,4 million d’enfants en âge scolaire ont besoin d’une assistance humanitaire dans le domaine de l’éducation. Dans la région de l’Extrême-Nord, l’ONU estime que 482.000 enfants en âge scolaire, dont plus de 366.000 déplacés internes, ont besoin d’une aide humanitaire dans le domaine de l’éducation.