Cameroun : du matériel de production de miel remis aux apiculteurs locaux

Surnommé l’Afrique en miniature, le Cameroun est un pays d’une grande richesse naturelle. Par exemple, l'apiculture y est une activité économique en pleine croissance, offrant des opportunités de revenus pour les populations rurales.



En effet, la nature dispose d'un potentiel apicole important, grâce à ses vastes forêts et sa riche biodiversité qui permet aux abeilles de butiner les fleurs des arbres fruitiers variés : cocotiers, orangers, manguiers, citronniers, avocatiers, palmiers à huile, etc.



Lorsqu’elle est soutenue par des formations, des équipements modernes et des structures de commercialisation efficaces, l'apiculture devient donc une activité rentable. Les exemples concrets montrent que cette activité peut générer des revenus significatifs pour les populations rurales, tout en contribuant à la préservation de l'environnement. C’est pour cette raison que le gouvernement accorde généralement un appui technique aux producteurs de miel.



Ainsi, le ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales, Dr Taïga, a présidé le jeudi 03 avril 2025, à l’esplanade de la délégation régionale du Centre de son département ministériel, la cérémonie de remise du matériel apicole aux entrepreneurs de la filière.



Parmi les récipiendaires, figurait l’Association des Amis (es) de Frère Hilaire que préside M. Mani Pascal, ancien gouverneur de région, reconverti dans la production de miel et des produits dérivés. Cette Association qui entend implémenter la politique d’import-substitution, si chère aux pouvoirs publics, reçoit ainsi les encouragements du gouvernement.



Dans son stand, le public a eu l’occasion de découvrir du miel 100% naturel qui provient de la localité de Nkolnkoumou (Yaoundé 7ème). C’est un produit pur, n’ayant reçu aucun additif, ni conservateur, riche en saveurs et en bienfaits pour la santé humaine. D’où la satisfaction du ministre Taïga qui a du reste prodigué des conseils au producteur Pascal Mani, en vue d’augmenter la production et la qualité du produit. Son association a, à l’occasion, reçu 10 ruches turques et 06 ruches de fabrication locale, à côté d’autres matériels tels que des gants et des combinaisons.



Par ailleurs, comme l’a relevé le ministre de l’Elevage, il s’agira, en dehors de l’augmentation de la production, d’améliorer la qualité des emballages, pour les arrimer aux normes internationales de présentation du produit. Riche en nutriments, le miel de l’Association des Amis (es) de Frère Hilaire est idéal pour renforcer l’immunité. Il a également un goût unique, doux et parfumé, approprié pour sucrer les boissons, les plats et même pour les soins. Il s’agit ainsi d’une douceur venue tout droit de la nature luxuriante de la zone équatoriale du Cameroun.



De manière générale, il faut dire que le Cameroun pourrait devenir l’un des plus grands producteurs de miel, d'ici cinq ans. Le pays a produit 3341 tonnes de miel et en a exporté 900 tonnes, au cours de l’année 2019, selon des données consolidées à l'échelle internationale. Cette production est en grande partie destinée à l'exportation vers le Nigeria, l'Europe, et récemment l'Asie où la demande est de plus en plus croissante.



L'apiculture est une branche de l’agriculture qui consiste en l’élevage d’abeilles à miel pour exploiter les produits de la ruche, principalement du miel, mais également la cire, la gelée royale, le pollen et la propolis. L’apiculteur doit procurer au rucher un abri, des soins, et veiller sur son environnement.