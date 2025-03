Cameroun : l’ambassadeur de Belgique convoqué au ministère des Relations extérieures

Suite aux actes d’agression odieux perpétrés contre le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique du Cameroun, Mounouna Foutsou et Daniel Evina Abe’e, l’ambassadeur du Cameroun auprès du Royaume de Belgique, survenus les 28 février et 03 mars 2025, en Belgique lors de la clôture du Mois de la Jeunesse à Bruxelles, le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella a convoqué ce mardi 04 mars 2025, l’ambassadeur du Royaume de Belgique au Cameroun, Alain Leroy.



Il était question de lui signifier l’indignation et la forte désapprobation du Gouvernement camerounais, face à cette situation regrettable, qui n’est pas à l’image de l’excellence des relations qui existent entre le Cameroun et la Belgique.



Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, par ailleurs, porte-parole du gouvernement a réagi suite aux agressions contre le ministre de la Jeunesse et l’ambassadeur du Cameroun en Belgique par les membres de la BAS (Brigade Anti-Sardinards).



Il souligne que : « Le gouvernement de la République déplore et condamne avec la plus grande fermeté, ces comportements irresponsables et barbares, des actes insensés, dirigés contre les représentants de l'Etat, mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques ».



René Emmanuel Sadi précise dans son communiqué que le Cameroun est une démocratie, appelle ses compatriotes « à faire preuve de responsabilité et à accorder toute leur confiance aux Institutions de la République, en vue de l'aboutissement heureux des projets de développement en cours » dans le pays. Il a annoncé au passage, le lancement de poursuites contre les auteurs de ces violences.