Cameroun : la BAD, partenaire de premier plan en matière d’infrastructures

Chef de file des partenaires au développement d’Afrique centrale pour les infrastructures, le Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution de développement qui appuie le Cameroun dans la réalisation des grands projets transformateurs notamment dans les infrastructures de transport.



Plus de 50 % du portefeuille du Groupe de la Banque au Cameroun par exemple est consacré aux financements des infrastructures de transport. Ainsi, les financements de la Banque ont permis de raccorder le Cameroun au Congo grâce aux deux phases du Projet de construction de la route Ketta-Djoum pour un montant de 173 millions de dollars. Autre exemple, la Banque a également contribué à relier le Cameroun au Nigeria grâce au Projet de construction de la route Bamenda-Enugu et la réalisation du pont sur la Cross River, inauguré en octobre 2022. La contribution du Groupe de la Banque au financement de ce projet est de 120 millions de dollars. La construction du pont sur le fleuve Logone, financé à hauteur de 115 millions de dollars, qui a démarré en 2020, devrait permettre de relier le nord du Cameroun au Tchad. Le projet de construction du pont sur le fleuve Ntem approuvé en 2023 pour un montant de 80 millions de dollars, permettra de relier le Cameroun et la Guinée équatoriale.



Le raccordement du Cameroun à ses voisins notamment le Congo, le Tchad, le Nigeria et le Gabon à travers la construction de routes et de ponts transfrontaliers facilite l’intégration régionale. Plus de 2,5 millions d’emplois directs dont 40 % pour les femmes ont été ainsi créés dans le cadre de ces projets qui améliorent l’efficacité de la chaîne logistique de transports le long des corridors et l’accessibilité des populations aux services de base.



Les interventions de la Banque « changent radicalement la physionomie des régions », s’est réjoui le 8 avril 2024, le ministre camerounais de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire Ousmane Alamine Mey, également gouverneur de la Banque pour le Cameroun.



Plusieurs membres du gouvernement camerounais ont également partagé cette appréciation avec Marie-Laure Akin-Olugbade, la vice-présidente de la Banque chargée du Développement régional, de l’Intégration et de la Prestation de services lors de son récent déplacement dans la région. En séjour à Yaoundé pour l'inauguration officielle le 12 avril du bureau régional du Groupe de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale, Marie-Laure Akin-Olugbade y avait rencontré le Premier ministre Joseph Dion Ngute ainsi que M. Mey et ses collègues des Finances, Louis-Paul Motaze, et des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi.



La Banque a également apporté en 2011 un appui financier et technique à la construction des barrages de Lom Pangar et de Nachtigal pour un montant de 60 millions de dollars. La construction du barrage hydroélectrique a permis d’injecter 1153 GWH dans le réseau interconnecté au sud du Cameroun en donnant accès à l’électricité à plus de 100 000 ménages supplémentaires.



La Banque est la seule institution de développement qui continue de mener intensivement des opérations dans les régions camerounaises de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en proie à des défis sécuritaires. Ces régions, y compris l’Est, sont les priorités de la Banque au Cameroun pour les cinq prochaines années.