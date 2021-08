AFRIQUE Cameroun : la crise des réfugiés préoccupe

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert technique et journaliste indépendant - 11 Août 2021

Pays d'Afrique centrale connu pour sa diversité, le Cameroun est confronté à une crise de réfugiés sans précèdent. Il a été assailli par différentes crises humanitaires et cette situation est très préoccupante pour le gouvernement et la communauté internationale en raison de sa complexité.

La crise des réfugiés au Cameroun diffère de ce que l'on pourrait appeler la "crise traditionnelle des réfugiés" qui a lieu dans les régions instables du monde. Dans ces cas, les personnes sont déplacées lorsqu'elles s'éloignent des zones de combat ou de catastrophe. La localisation du mouvement est principalement linéaire.



Au Cameroun, le pays est, malheureusement, le théâtre de trois crises d'émigration différentes. Dans la région de l'Extrême-Nord, le pays est empêtré dans la crise du bassin du lac Tchad avec le Nigeria, le Tchad et le Niger. Cette situation a entraîné le déplacement de nombreux citoyens à l'intérieur et à l'extérieur de ces quatre nations. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, 3,2 millions de personnes ont été déplacées à cause des crises dans les quatre pays. Au Cameroun, il y a également une lutte violente en cours entre des factions armées des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest contre l'armée du pays. La lutte pour la sécession a entraîné des violences et des déplacements de population dans la région. Le Conseil Norvégien pour les Réfugiés, qui aide les personnes touchées par la crise, rapporte que plus d'un demi-million de personnes ont été déplacées par ce conflit.



Le troisième problème est l'instabilité dans le pays voisin à l'est, la République Centrafricaine. La guerre civile a éclaté en décembre 2012 et, en 2013, la violence a forcé de nombreuses personnes à fuir le pays en quête de sécurité, et un certain nombre d'entre elles ont traversé vers le Cameroun. En mai 2014, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a déclaré qu'environ 85 000 nouveaux réfugiés avaient traversé le pays.



La situation a été améliorée grâce aux efforts conjoints du gouvernement et des organisations internationales. Les écoles ont été gravement touchées par la crise et de nombreux enfants n'ont pas pu recevoir d'éducation. Cette région est l'un des principaux centres d'intérêt des efforts de secours déployés par les Nations Unies et d'autres agences. Certaines classes qui ont été détruites par la violence dans le pays ont été rénovées pour accueillir à nouveau des enfants et du matériel pédagogique est fourni. Le HCR a également mis l'accent sur le retour des réfugiés et des personnes déplacées dans leurs foyers afin de les aider à retrouver un sentiment de dignité et de normalité. En mars 2021, la première phase de rapatriement volontaire des réfugiés nigérians a commencé et, à la fin du mois, l'Agence des Nations Unies a indiqué que 2 436 des 5 000 réfugiés, qui avaient confirmé leur intention de rentrer chez eux, avaient été rapatriés volontairement. Cependant, de nombreuses inquiétudes subsistent. Parmi les mauvaises conditions de vie des réfugiés et des personnes déplacées, la violence sexuelle à l'égard des femmes est un problème qui préoccupe beaucoup les autorités.



L'ONU documente chaque année les cas d'abus et dernièrement, il avait enregistré1065 cas dans la région, un nombre qui, bien qu'important, est considéré comme loin de la réalité. Les abus viennent de différents horizons et même les forces de défense et de sécurité sont signalés comme auteurs des abus sexuels sur les femmes et les petites filles. Les violences qui ont conduit à la crise sont toujours en cours et, dans de nombreuses régions, la crise humanitaire continue de s'aggraver. Toutefois, de nombreux efforts concertés ont été consacrés au problème des réfugiés dans le pays et une aide beaucoup plus importante est nécessaire pour juguler le phénomène.







