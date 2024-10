Cameroun : le concert-hommage de Mama Ohandja se prépare

La première rencontre du comité d’organisation du concert annoncé en hommage à l’artiste de renommée internationale Mama Ohandja, dit Le Rossignol, a eu lieu à Yaoundé le 12 octobre dernier.



Autour de l’artiste, plusieurs noms de la musique camerounaise, parmi lesquels le célèbre Manga Lucky, le guitariste Francesco et Bakoro System, celui-là même qui a cheminé pendant les années 70 et 80, avec Mama Ohandja, à travers l’Afrique, au sein de la mythique orchestre Confiance Jazz.



« On ne peut provoquer une guerre sans avoir une armée derrière soi. Voilà mon armée dont je suis fière », dira le patriarche, avec une voix pleine d’émotion, en accueillant les jeunes artistes de son département (La Lekié), venus à sa rencontre. Au crépuscule de la carrière musicale de Mama Ohandja, ces derniers tiennent à célébrer l’auteur du titre à succès Alug (mariage), sorti en 1989.



Il faut dire qu’auréolé de son riche répertoire, il est arrivé en 2002 à transmettre aux Français le Bikutsi, un rythme qui a pourtant « beaucoup de fractures » (dixit le saxophoniste Manu Dibango de regrettée mémoire). Mama Ohandja a démontré aux yeux du public européen que la musique n’a pas de frontière, avec ses nombreux spectacles présentés à travers le continent européen (Autriche, Allemagne, France, Suisse, etc.).



La meilleure concrétisation de cette randonnée internationale reste assurément « T-Bone-Gamerius » de Vincent Segal, avec le lead vocal sur Nnomo Nga Wono, titre évocateur enveloppé dans un rythme très dansant de Mama Ohandja, sorti en 1985. Il en est de même de l’album « Lychee Queen de Bumcello (lead vocal sur Assiko Mintanan). Certains de ces Européens seront d’ailleurs de la fête au Cameroun en décembre prochain.



Cela dit, le concert-hommage à l’un des doyens de la musique camerounaise, prévu le 22 décembre 2024 au Musée national de Yaoundé, vise donc à célébrer le parcours exceptionnel d’un homme de culture qui aura marqué plusieurs générations de ses effluves musicales et festives.



Et c’est pour mieux peaufiner cette manifestation nationale, qui se veut grandiose, qu’un comité d’organisation a été mis sur pied. Il sera piloté de mains de maitre par un quatuor composé de Manga Lucky (directeur artistique), Francesco (chef d’orchestre), Bakoro System (conseiller artistique chargé du répertoire) et Prince Mojeck. Au cours de la programmation des répétitions, tous ces professionnels mettront à profit leur immense talent, dans le but d’obtenir une meilleure orchestration le moment venu.



Il s’agira alors de parcourir, au cours d’un spectacle qui s’annonce riche en couleurs, plus de 50 ans d’une discographie riche, avec une vingtaine d’albums, et une soixantaine d’années de scène musicale bien remplie à travers le Cameroun, l’Afrique et le monde.