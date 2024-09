Cameroun : le ministre du Commerce reçoit des investisseurs indiens

En raison de la position stratégique du pays, il faut dire qu’investir au Cameroun, équivaut à investir dans tout le continent africain.



C’est certainement fort de cette particularité qu’une importante délégation d’investisseurs indiens a été reçue ce 20 septembre à Yaoundé, par le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana.



Bien plus, cette rencontre qui s'est tenue en présence de Shri Vijay Khanduja, haut-commissaire de l'Inde au Cameroun, et de Shinwinsoh Boma Donatus, directeur général par intérim de l'Agence de Promotion des Investissements (API), rentre dans le cadre du renforcement des relations économiques entre le Cameroun et l'Inde.



En effet, la mission commerciale, conduite par Ajay Jain, représentait la Confédération Indienne des Industries et le Commonwealth Enterprise and Investment Council (CWEIC). A cette occasion, les chefs d'entreprise indiens ont exprimé leur intérêt à investir dans divers secteurs de l'économie camerounaise. Il s’agit notamment des énergies renouvelables, de l'industrie manufacturière, l'industrie minière, des normes et standards, ainsi que du secteur de la construction.



Quant au ministre du Commerce, il a chaleureusement accueilli cette initiative, soulignant par ailleurs que « le Cameroun est une terre d’accueil et d’opportunités, offrant aux investisseurs un environnement stable et sécurisé pour leurs projets ». Il faut mentionner qu’un aspect important de cette rencontre a été la présentation des avantages offerts par la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).



A cet effet, le ministre Luc Magloire Mbraga Atangana a souligné que, « en produisant localement, les entreprises peuvent accéder au vaste marché continental », mettant ainsi en exergue les opportunités considérables qu'offre le Cameroun, en tant que porte d'entrée vers le marché africain.



Enfin, cette visite des investisseurs indiens au ministère du Commerce, s'inscrit dans la continuité de la politique d'attraction des investissements étrangers, menée par le gouvernement camerounais, sous la haute impulsion du président Paul Biya.