Cameroun : les concours d’entrée à l’ENAM ouverts pour les candidats de la CEMAC

L’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature du Cameroun (ENAM) a lancé les différents concours d’entrée, à l’intention des candidats de la sous-région CEMAC. Ces concours concernent les cycles A et B des divisions administrative, des régies financières, de la magistrature et des greffes, au titre de l’année académique 2024/2025.



Les formations ouvertes aux candidats de la sous-région CEMAC concernent le cycle A (administration générale, administration du travail, régies financières, magistrature et greffes), et vont préparer les élèves de la prestigieuse Institution à exercer les fonctions de cadre supérieur au sein de l'Etat, et le cycle B pour la formation des cadres moyens.



La formation des cycles A et B se déroule sur deux ans. Elle comprend une première année de cours, divisée en deux semestres (pour toutes les divisions) ; un stage pratique dans des services d'une durée de six mois au Cameroun ou dans le pays d'origine de l'élève, avec rédaction d'un mémoire pour le cycle A ou d'un rapport pour le cycle B, dans les divisions administrative et des régies financières ; un stage pratique dans les juridictions d'une durée de douze mois au Cameroun, ou dans le pays d'origine de l'élève, avec rédaction d'un mémoire pour les sections judiciaire, administrative et des comptes de la division de la magistrature et des greffes, entre autres.



Il faut rappeler qu’il y a encore la possibilité de participer à ce concours pour les candidats de la sous-région CEMAC. Les dates retenues à cet effet sont le samedi 05 et le dimanche 06 octobre 2024.



Sur la plan académique, les modifications internes dans l’architecture institutionnelle de certains pays de la CEMAC, ont obligé l’ENAM à revoir ses programmes pour les adapter aux évolutions récentes. Il s’agit du reste de permettre à ses produits de pouvoir donner des réponses adéquates aux problématiques du moment qui s’imposent aux différents Etats de la sous-région.