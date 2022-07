AFRIQUE Cameroun : programme de renforcement des institutions de contrôle des finances publiques

Alwihda Info | Par APO - 12 Juillet 2022

Financé pour 1,8 million d’unités de compte (2,53 millions de dollars américains) par la Banque africaine de développement, le programme a comme objectif principal, le renforcement de la transparence et la redevabilité dans la gestion des finances publiques.

La Banque africaine de développement (BAD) et le gouvernement camerounais ont lancé le 21 juin 2022 à Yaoundé, le Programme régional de renforcement des mandats des institutions supérieures de contrôle des finances publiques.



La ministre déléguée à la présidence, chargée du Contrôle supérieur de l’État du Cameroun, Mme Mbah Acha Rose Fomundam, en sa qualité de présidente du comité exécutif du Conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l’Afrique francophone subsaharienne, a présidé la cérémonie.



Le Cameroun, le Mali, le Niger, la République centrafricaine, le Tchad et le Togo, sont les pays bénéficiaires du programme. Outre la ministre, étaient présents, le contrôleur général des services publics du Mali, le représentant de l’inspecteur général d’État de la Centrafrique, la présidente de la Chambre des comptes de la Cour suprême du Tchad, ainsi que le représentant du premier président de la Cour des comptes du Togo.



Le premier président de la Cour des comptes du Niger a assisté en visioconférence aux travaux, ainsi que le représentant de l’initiative de développement de l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Une mission de la Banque a participé au lancement et aux activités organisées autour de l’événement du 21 au 23 juin 2022.



En marge du lancement, un atelier de renforcement des capacités a été organisé au profit du personnel du Conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l’Afrique francophone subsaharienne et des points focaux des institutions supérieures de contrôle bénéficiaires.



Harmonisation des normes et des outils



Le programme vise également à renforcer les capacités institutionnelles, professionnelles et humaines des institutions supérieures de contrôle, en prenant en compte la dimension de genre. Il permet en outre de renforcer et accélérer les capacités organisationnelles des institutions supérieures de contrôle ; approfondir les partenariats régionaux et la collaboration entre les principales parties prenantes qui plaident en faveur d’institutions responsables, transparentes et fortes. Il vise enfin à augmenter le nombre de pairs pour mettre sur pied un vivier d’experts aux niveaux régional et continental.



La session de renforcement des capacités a porté sur quatre thématiques : la première sur les procédures de décaissement, a porté sur les principes généraux, la préparation des demandes de paiement et l’utilisation des formulaires de la Banque, ainsi que les critères d’éligibilité des dépenses financées par la Banque. Le second thème a porté sur les passations de marchés et a mis l’accent sur les principes fondamentaux de passation des marchés et des cas pratiques d’acquisition de biens et services, etc.



Le troisième a porté sur le suivi-évaluation et la nécessité de disposer d’une unité dédiée avec les outils adéquats, et des ressources financières et humaines suffisantes. Enfin, le quatrième volet a été consacré à la gestion financière dont les fondements et exigences ont été présentés aux participants et au personnel de la mise en œuvre du programme.



D’autres thématiques seront abordées lors des prochaines sessions : finalisation et soumission des termes de référence des services, transmission du plan de passation des marchés, soumission de l’avis général de passation des marchés et examen du plan de travail et du budget pour 2022-2023.





