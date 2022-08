AFRIQUE Cameroun : réintégration des membres de Boko Haram

Alwihda Info | Par Florence Akano, humanitaire et journaliste indépendante. - 10 Août 2022

Dans le pays un cadre national pour traiter les membres de Boko Haram ayant fait défection commence à prendre forme, bien que les progrès soient graduels, ils ont néanmoins commencé.

La réalité de la situation sécuritaire dans les régions en proie à Boko Haram est qu'il existe de nombreuses options pour trouver des solutions au problème, et de nombreuses questions, dont l'une est de savoir ce qu'il faut faire des membres repentis de la secte, des membres qui, dans la plupart des cas, ont subi un lavage de cerveau pour rejoindre la secte.



Midjiyawa Bakary, le gouverneur de la région de l'Extrême-Nord, a été le premier à lancer des tentatives pour encourager les défections, en se basant sur les expériences des pays voisins. Il est souvent facile de discuter des crises comme d'un simple sujet clos et ouvert, cependant, c'est plus compliqué car il y a des autorités traditionnelles et des réseaux familiaux, religieux et économiques qui se croisent.



L'influence de Boko Haram s'est rapidement développée dans les zones périphériques du pays, peu surveillées, où les services gouvernementaux sont insuffisants et où les autorités traditionnelles et les réseaux familiaux, religieux et économiques se croisent, s'affrontent ou se développent séparément, chacun pouvant agir par-delà des frontières poreuses.



Pour ces raisons, la question de la sécurité de Boko Haram a suscité une réaction régionale, principalement par le biais de la Force opérationnelle interarmées multinationale (MNJTF), qui a été créée en 2012, pour améliorer la collaboration militaire face à la menace de Boko Haram. Bien que la MNJTF et les forces nationales aient atteint certains objectifs de sécurité, les griefs communautaires de longue date et les problèmes de développement demeurent.



Dans ce contexte, le plan régional a été adopté le 30 août 2018 à Abuja. La reconnaissance des expériences interconnectées des communautés entourant le bassin du lac Tchad établit neuf piliers clés d'action, pour mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés visant la stabilisation et le développement de la région à court et à long terme.



Le troisième pilier se concentre sur le DDRRR (désarmement, démobilisation, réadaptation, réinsertion et réintégration) des associés de Boko Haram, avec des objectifs stratégiques décrits dans une annexe qui donne plus de détails sur le contexte et les définitions des terminologies.



Une situation compliquée aux nombreux visages

En raison du manque de logements, ces anciens combattants, leurs femmes et leurs enfants ont été renvoyés dans leurs communautés respectives. Les rapatriés ont juré sur le Coran, devant la communauté villageoise, de ne pas reprendre d'activités criminelles et de cesser toute interaction avec Boko Haram. Des responsables nigérians ont récemment demandé le retour au Nigeria de plus de 1 000 anciens combattants de Boko Haram, lors d'une visite au Cameroun.



Depuis mai, lorsque le chef du groupe terroriste a été assassiné, des centaines d'anciens combattants se sont rendus au Cameroun. Les anciens combattants de Boko Haram ont été accueillis par Umar Usman Kadafur, le gouverneur adjoint de l'État de Borno au Nigeria, au centre de désarmement de Meri, une ville située près de la frontière nord du Cameroun avec le Nigeria. En haoussa, une langue parlée dans le nord du Cameroun et le sud-est du Nigeria, il a communiqué avec les terroristes.



Comme indiqué précédemment, la situation est beaucoup plus compliquée et présente de nombreux visages. Par exemple, tout le monde n'est pas convaincu de la repentance des membres de Boko Haram. De nombreux jeunes qui ont observé ce type de procession publique de repentance ne semblent pas y croire. Lors d'entretiens, ils ont exprimé leurs opinions désapprobatrices.



L'un d'eux a déclaré que « s'ils craignaient Dieu, ils ne se seraient pas alignés sur les démons de Boko Haram ». Un autre a déclaré qu’« un meurtrier a sa place en prison ». Un troisième a dit que « lorsqu'ils ont rejoint Boko Haram, ils ont également juré sur le Coran qu'ils resteraient fidèles, au risque d'encourir la colère divine. N'est-ce pas sur ce même Coran qu'ils jurent le contraire aujourd'hui ? ». Un autre déclare : « Là où ils sont allés, ils n'ont rien appris de la religion, bien au contraire.



Il faut d'abord les réislamiser avant de leur donner le Coran ». Les préoccupations sont légitimes, les craintes sont fondées sur de bonnes bases. Cependant, les gouvernements de la région du lac Tchad, dont le Cameroun fait partie, sont chargés de résoudre le problème complexe de l'insécurité dans leur région.



Et cette mesure est fondée sur la recherche communautaire, pour favoriser la paix et la reconstitution des communautés qui ont été détruites. Nous ne pouvons que regarder vers l'avenir, avec l'espoir que ce plan réussisse.







