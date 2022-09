Cameroun : sport et culture célébrés à Mokolo

Un bouillon culturel et sportif. Au menu : des danses traditionnelles et modernes, du football, des arts martiaux, bref un spectacle très animé ce 31 août 2022 à Mokolo, chef-lieu du département du Mayo-Tsanaga.



Il s’agit des principales articulations de la cérémonie de clôture du projet « Mokolo vacances pour tous », baptisé Movat 2022, qui s’est déroulée du 30 juillet au 31 août 2022, dans cette partie du Cameroun.



Parrainé par Malachie Manouada, « l’objectif d’une telle activité est de fédérer l’unité et la solidarité entre frères et sœurs pour construire notre pays », explique le ministre de la Santé publique. Pour atteindre cet objectif, le comité d’organisation, coiffé par Roberto Guibaï, a mis les petit plats dans les grands.



S’agissant du sport, le football précisément, plat de résistance du projet, a permis à 16 équipes de se rivaliser en 32 matchs durant lesquels, 54 buts ont été marqués. Le duel de la finale a opposé Safari FC de Mokolo à Duban FC de Tourou. Les deux finalistes qui se sont affrontées, n’ont pu se départager qu’au bout de l’épreuve de la « mort subite » après 2x35 minutes de jeu et une série de 5 tirs au but qui se sont tous soldés par un score de parité.



Lors de la cérémonie de clôture qui s’est déroulée en présence de David Dalor Dibango, préfet du Mayo-Tsanaga, en plus du football comme activité sportive, il y a eu une phase de démonstration des arts martiaux qui n’a pas manqué d’aiguiser la curiosité des populations venues très nombreuses assister à ces moments de récréation qui viennent détendre l’atmosphère dans cette localité perturbée par l’insécurité imposée par le groupe terroriste Boko Hatram, il y a un temps.



Au chapitre des activités culturelles, l’on a vu prester les artistes de grande renommée, originaires du septentrion à savoir Amina Poulo, Isnébo et aussi d’autres tels, Njohreur et Mbanou Tiger venus de Yaoundé pour la circonstance. Les artistes locaux n’étaient pas en reste. Le célèbre Tchamaha, qui est d’ailleurs l’auteur compositeur de l’hymne de Movat 2022 a dévoilé son charme au public qui n’a pas résisté de l’ovationner.



Dans l’ensemble, à coté de ce bouillon culturel et sportif il y a eu les aspects éducation et santé qui n’ont pas été négligés. Durant toutes ces quatre semaines d’activités, les populations ont eu droit aux soins de santé. Une campagne chirurgico-médicale a touché 1500 personnes. 500 bourses scolaires ont été attribuées aux élèves et une vingtaine de formations professionnelles a été offerte.



C’est dire que Movat 2022 qui range ses valises « marque d’une pierre blanche les actions menées au profit des populations du département du Mayo-Tsanaga et même du Cameroun en général, et c’est avec beaucoup de plaisir que nous attendons la prochaine édition », a souligné Malachie Manaouda, le parrain de Movat.