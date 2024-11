Cameroun : un militaire arrêté pour trafic d'animaux sauvages menacés

Un sous-officier de l'armée camerounaise a été arrêté pour trafic d'espèces animales sauvages. C’était en même temps que deux autres personnes, dont un ancien sergent de l'armée, qui a été révoqué en 2007.



Ils ont été appréhendés à Yaoundé le 13 novembre dernier, pour détention illégale de 3.5 défenses d'éléphants. L'arrestation a eu lieu au cours d'une opération coup de poing menée par les agents de la délégation régionale des Forêts et de la Faune du Centre, en collaboration avec la division régionale de la Police judiciaire.



Ces trois présumés trafiquants ont été trouvés en possession de trois défenses et demie d'éléphants, dissimulées dans un sac à dos militaire, au quartier Ekounou, au moment où ils tentaient de les vendre.



Une organisation d'appui à l'application de la législation faunique, connue sous le nom de LAGA, a fourni une assistance technique au cours de l'opération. Les présumés trafiquants appartiendraient à un réseau de trafic d'ivoire qui utilise leur statut de militaire, pour mener des activités illégales, notamment la criminalité liée aux animaux sauvages.



Le sous-officier a violemment résisté à l'arrestation, mais a finalement été maîtrisé par l'équipe chargée de l'arrestation. Le trio a été rapidement emmené à la police judiciaire pour la suite de la procédure, puis au parquet du tribunal militaire où des enquêtes complémentaires sont en cours. Les trafiquants ont joué chacun un rôle dans la vente illégale des défenses d'éléphants.



L'un d'entre eux collectait et stockait les défenses d'éléphants, les autres jouaient le rôle d'intermédiaire et de vendeur. Cette arrestation met en évidence l'implication croissante de fonctionnaires, notamment d'enseignants, d'ingénieurs et d'éléments de l'armée, dans les crimes contre les animaux sauvages, en particulier le trafic de défenses d'éléphants.



Le 23 juillet dernier, un enseignant du secondaire, un ingénieur travaillant pour l’Etat et deux autres personnes, ont été arrêtés avec 4 défenses d'éléphant à Ebolowa. Un colonel des Eaux et Forêts à la retraite a également été placé en garde à vue, après l'arrestation de trois trafiquants présumés de défenses d'éléphants à Yaoundé.



L'éléphant est le plus grand animal terrestre et joue un rôle important en tant que jardinier de la forêt, en aidant à maintenir l'écosystème de la forêt et de la savane pour les autres espèces. Le gouvernement, par l’adoption de la loi de 2024 sur les espèces sauvages, intensifie ses efforts de lutte contre le commerce illégal de l’ivoire.



Les éléphants sont donc totalement protégés au Cameroun.