Cameroun : une agence de jardinage moderne promeut la protection de l’environnement

En prélude à la célébration de la Journée internationale de l’environnement le 5 juin, l’agence de jardinage dénommée « Le Jardin des plantes », a tenu un point de presse à Yaoundé, le 1er juin 2024.



L’événement, qui colle ainsi à l’actualité, et surtout aux préoccupations environnementales édictées par les autorités publiques, visait à présenter aux hommes des médias, un projet ayant pour objectif principal de changer le mode de vie des Camerounais, par l’amour de leur nature.



Et les services innovants de qualité supérieure, ainsi proposés par une équipe multiculturelle d’une vingtaine d’experts en la matière, portent sur six principaux volets : l’aménagement paysager ; l’entretien des jardins ; les systèmes d’arrosage automatique ; les solutions d’ombrages ; la décoration ; et la peinture de façade.



« Le Jardin des plantes » a une histoire passionnante pour la nature, grâce à une expérience acquise par ses principaux responsables depuis des décennies en Italie. Il s’agit d’un projet qui se donne pour ambition de valoriser l’espace environnemental (stades de football, édifices publics, domiciles privés et autres espaces verts).



En s’implantant au Cameroun, l’agence se consacre à fournir une large gamme de service de jardinage durables et des designs innovants. « Ce que nous apportons de nouveau dans cette activité, c’est le professionnalisme et la qualité du service. Il faut traiter les maladies qui attaquent la plante, tout en valorisant le système d’arrosage », annonce le fondateur de l’entreprise, Ndoumbe Eyango Willy Joël, qui avait à ses côtés Fabio Gillio, directeur technique, par ailleurs architecte paysagiste de nationalité italienne.



Au cours de l’échange avec la presse, et de la rencontre avec les nombreux invités qui ont été édifiés sur le projet, l’on apprendra que le jardinage est un tout qui va de l’électricité, au carrelage, en passant par la peinture et la menuiserie, entre autres.



Il s’agit donc pour les responsables de l’agence de, non seulement professionnaliser un métier noble qui a un peu été galvaudé, mais également mettre les leviers nécessaires visant la protection de l’environnement.



Par ailleurs, « Le Jardin des plantes » s’engage à assurer une formation qui implémente au profit de l’environnement local, grâce à l’expertise acquise en Europe depuis des années.