SCIENCE Expertise universitaire : le Pr Assako Assako honoré par l’Etat centrafricain

Alwihda Info | Par Abraham Ndjana Modo - 14 Août 2024



L’universitaire camerounais a été sollicité par la République centrafricaine, comme expert principal du Projet d'assistance technique de l’Union européenne au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique (MESRSIT). Ce choix a sûrement été fait en raison du riche parcours académique, administratif du professeur agrégé de géographie qui obtient ainsi une énième distinction internationale.

Le plus ancien vice-recteur des universités d’État du Cameroun, intellectuel de renom, ajoute ainsi une autre corde à son arc, déjà bien chargée. A cette occasion, il vient de recevoir les félicitations du ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur de son pays, Pr Jacques Fame Ndongo.



En effet, dans le processus de reconstruction et de modernisation de ses institutions, consécutivement à une longue série de crises sociopolitiques, la République centrafricaine a obtenu de l’Union européenne, un accompagnement de haut niveau, dans le cadre du projet d’assistance technique du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique.



Ce projet, qui a pour objectif principal la promotion de la digitalisation et la mise en réseau dans l’enseignement supérieur en République centrafricaine, vise, entre autres : l’amélioration de l’accès des enseignants et des étudiants de l’Université de Bangui à des matériels et ressources pédagogiques adaptés ; l’amélioration des opportunités de mobilité pour les étudiants et enseignants de l’Université de Bangui ; la mise en place d’une bibliothèque numérique à l’Université de Bangui ; la mise sur pied d’un Bureau national du programme Erasmus.



C’est à l’issue de l’appel d’offres international y relatif, que la candidature du Bureau d’Études EuroPlus a été retenue par le gouvernement centrafricain, maître d’ouvrage, grâce au profil du Pr René Joly Assako Assako, dont la compétence et l’expertise dans le domaine de l’enseignement supérieur ne sont plus à démontrer, que ce soit en académie, en science ou dans la gouvernance universitaire.



Sur le plan académique, recruté en 1997 comme assistant, René Joly Assako Assako est passé chargé de cours en 1998, puis maître de conférences en 2004, et enfin professeur titulaire en 2010. C’est en 2016 qu’il plafonne en indice, devenant professeur titulaire hors-échelle. Il a, à son actif, dirigé jusqu’à la soutenance, des centaines de mémoires de niveau Bac+5 et plusieurs dizaines de thèses de doctorat et d’habilitation à diriger les recherches (HDR), dans les universités camerounaises, africaines et du monde.



Sur le plan scientifique, le Pr René Joly Assako Assako, membre titulaire de l’Académie des sciences du Cameroun, fait montre d’une production exceptionnelle. Il est auteur et éditeurs de 18 ouvrages et, auteur et co-auteur d’une soixantaine d’articles scientifiques et chapitres d’ouvrages collectifs. Il a participé à une centaine de rencontres scientifiques, et en organisé des dizaines d’autres, aussi bien au Cameroun, en Afrique que dans le monde.



Son plus grand challenge, du reste réussi, est d’avoir mis sur pied la Société camerounaise de géographie, une société savante de droit camerounais, dont les plus grands défis sont la refondation et l’afro-endogénéisation de la science géographique.



Prix d’excellence de la Francophonie, il est aussi Officier de l’Ordre National de la valeur du Cameroun et Officier de l’Ordre International des Palmes Académiques du Conseil Africain et Malgache pour l’enseignement supérieur (OIPA/CAMES). Sur le plan de l’administration et de la gouvernance universitaires, il a un parcours qui ne laisse personne indifférent.



Il a tour à tout été chef de service de la coopération extra-africaine à l’Université de Douala, sous-directeur de la coopération au ministère de l’Enseignement supérieur du Cameroun, directeur de la prospective, de la recherche et de la coopération au ministère de l’Enseignement supérieur du Cameroun, chef de département de géographie à l’École normale supérieure de Yaoundé, vice-recteur chargé du contrôle interne et de l’évaluation à l’Université de Yaoundé II-Soa et à l’Université de Yaoundé I.



Et, depuis 2017, il est vice-recteur chargé des enseignements, de la professionnalisation et du développement des TIC à l’université de Douala. Avec un total de 15 ans au poste, il est, à date, le plus ancien vice-recteur des universités d’État du Cameroun.



C’est, sans conteste, ce riche et captivant parcours d’enseignant-chercheur, mais aussi de manageur de l’administration universitaire, qui a pesé lourd, pour le choix de sa candidature, parmi des dizaines d’autres.



Et dans le cadre du séjour de lancement dudit projet, le Camerounais a eu un passage marqué, remarquable et convainquant, devant la délégation de l’Union européenne à Bangui et les autorités centrafricaines. Il a en effet été reçu, tour à tour, par l’intérimaire du recteur de l’Université de Bangui, Pr Semballa Silla ; le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique, Pr Jean-Laurent Syssa-Magalé ; le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale, Pr Richard Filakota.



S’il est fondé de critiquer les enseignants-chercheurs qui ternissent cette corporation, il est tout aussi équitable et convenable de féliciter ceux qui font honneur à l’université, à l’enseignement supérieur et au Cameroun tout entier. À l’épreuve de plusieurs faits d’armes probants et de ses états de services, le Pr René Joly Assako Assako est bien de cette deuxième catégorie.



Abraham Ndjana Modo En savoir plus sur cet auteur Correspondant Alwihda Info pour le Cameroun Tél: 00 237 677 52 40 66 ; Email: [email protected]





Dans la même rubrique : < > Cameroun : une agence de jardinage moderne promeut la protection de l’environnement Science : des chercheuses africaines engagées à mettre fin au paludisme Gender inequality in the computer science industry Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)