Cameroun : une aide de 350 millions de FCFA accordée aux victimes des inondations de l’Extrême-Nord

Le ministre de l'Administration territoriale du Cameroun, Atanga Nji Paul a annoncé le 13 septembre 2024 que 350 millions de FCFA seront mis à disposition par le président Paul Biya, pour 950 familles touchées par les inondations dans les départements du Mayo-Danay et du Logone et Chari, de la Région de l'Extrême-Nord en septembre 2024.



Il a fait cette annonce tout en informant la presse des mesures prises par le gouvernement pour faire face aux récentes inondations. Il a annoncé qu'une cinquantaine de camions transporteraient des produits de première nécessité vers la zone touchée, tandis qu'une équipe interministérielle ira à la rencontre de la population touchée dans les jours à venir.



Il s’agit de superviser la distribution de l'aide, conseiller la population et évaluer la situation. Par ailleurs, le ministre de l’Administration territoriale a ensuite exprimé les condoléances du chef de l'État pour les onze vies perdues lors des inondations causées par les fortes pluies provoquées par le changement climatique.



Il a ajouté que le président Biya a demandé que la situation climatique nationale mondiale soit évaluée, afin que des mesures durables de sécurité climatique soient mises en œuvre. Le ministre Atanga Nji a félicité les préfets et le gouverneur de la zone qui ont sécurisé les personnes touchées, notant que des mesures préventives continueraient d'être prises.



Enfin, le ministre a exprimé l'espoir que les perturbations climatiques qui ont également touché le Nigeria, le Tchad et d'autres pays, soient gérées dans un calme durable.