Cameroun : visite de la DG de l’UNESCO, entre promotion des langues et culture

L'esplanade et l'ensemble des jardins du Musée national de Yaoundé, ont servi de cadre à la cérémonie de remise des prix, aux lauréats du concours national de valorisation des initiatives culturelles et artistiques des jeunes, pour la consolidation de la paix.



Cette cérémonie était plurielle dans l'expression des arts, majestueuse, haute en couleurs et relevée par les sons authentiques du terroir, et au cours de laquelle, des performances artistiques originales, exécutées avec une beaucoup de maîtrise et de dextérité, représentant les quatre grandes aires culturelles du pays, ont été exécutées par les cadres de l'ensemble national, ou des groupes artistiques sélectionnés pour la circonstance.



De quelque bout qu'on prenne l'affaire, les festivités du Musée national ont constitué une éclatante preuve de la grande richesse du patrimoine culturel du Cameroun tout court, dans son histoire, l'étendue de sa diversité et le dynamisme des acteurs communautaires...



L’après-midi du 10 septembre 2024, dernier jour de la visite officielle de Mme Audrey Azoulay, a laissé découvrir à l'école publique de Mfandena, non loin du stade Omnisports Ahmadou Ahidjo, une autre réalité des perspectives scolaires, culturelles et humaines du Cameroun : l'apprentissage ou l'initiation sûre de jeunes du primaire aux langues nationales. L’émerveillement de Mme Audrey Azoulay, a été a été fortement sensibilisé, de voir des élèves du CE1, sous la direction de leur maîtresse, répondre aux questions en français.



Cerise sur le gâteau, ces enfants sont allés jusqu'à chanter dans une merveilleuse cadence, l'hymne national du Cameroun en ewondo, une langue locale. En somme, c'est une visite profondément mémorable que vient d'effectuer Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l’Unesco au Cameroun.



Toutes les articulations se sont déroulées dans l'ordre, l'enthousiasme et dans la grande satisfaction de toutes et de tous, pour marquer une fois de plus l'histoire ancienne et fructueuse des relations entre l’Unesco et le Cameroun, ancienne pupille des Nations Unies. Sans complexe et dans la décontraction, Mme Audrey Azoulay, n'hésitait pas un seul instant à s'affranchir des contraintes protocolaires, pour être à l'écoute des artistes, des promoteurs de projets, des enfants.



Après une journée pleine en activités et en émotion, Mme la directrice générale de l’Unesco a regagné Paris, mardi soir, peu avant minuit. Il faut rappeler que la capitale camerounaise a été choisie pour accueillir la célébration mondiale, du 09 au 10 septembre 2024, des manifestations marquant la 58ème édition de la Journée internationale de l’alphabétisation (JIA).



A cette occasion, la JIA 2024 a abordé des questions liées à l'alphabétisation dans des contextes multilingues afin de parvenir à une paix durable. Elle a également étudié des solutions tendant à l’amélioration des politiques, des systèmes d'apprentissage, la gouvernance, les programmes et les pratiques. (Avec le Centre de la communication du Cameroun en France)