Quoi : Camp de Formation en Gestion des Affaires pour 100 PME en Afrique

Quand : 4 au 6 Décembre 2019

Où : Centre de Conférence Panafricain d’Ecobank (https://www.Ecobank.com/) à Lomé au Togo

L’Agence de Développement de l’Union Africaine (ADUA-NEPAD) lancera son premier Camp de Formation pour 100 PME en Afrique du 4 au 6 décembre 2019 à Lomé au Togo en partenariat avec Ecobank.

Le Camp de Formation en Gestion des Affaires cadre avec “l’Initiative 1 million à l’horizon 2021” du Président de la Commission de l’Union Africaine (CUA) visant à donner des opportunités réelles à 1 million de jeunes d’ici l’an 2021 dans les domaines de l’Education, de l’Emploi, de l’Entreprenariat et de l’Engagement. Cette initiative a été conçue pour développer les partenariats stratégiques, créer des écosystèmes d’efficacité et tester les idées novatrices capables de dynamiser le développement des jeunes.

La cérémonie d’ouverture enregistrera la participation de plusieurs personnalités notamment, Fati N’zi-Hassane – Directrice du Capital Humain de l’ADUA-NEPAD et Josephine Anan-Ankomah – Directrice Exécutive de la Banque Commerciale du Groupe Ecobank.

L’objectif visé par l’ADUA-NEPAD est de promouvoir l’accès de la jeunesse africaine aux emplois décents en soutenant des PME pérennes appartenant à des jeunes et en particulier aux jeunes femmes. Plus précisément l’ADUA-NEPAD veut accompagner la campagne de la CUA en se focalisant sur le renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs, en mobilisant les divers partenaires pour mettre au point des mécanismes de financement durable notamment des fonds régionaux de garantie pour les PME à l’actif des jeunes et des femmes. Les PME constituent un vaste potentiel de croissance économique pour l’Afrique. Cependant, la jeunesse africaine dispose d’un potentiel encore plus fort pour relever ce défi.

Ecobank, en tant que banque panafricaine, croit aux PME, non seulement en tant que clients, mais également en tant que partenaires de l'agenda économique et social. Ecobank, par l’intermédiaire de son Académie et d’autres unités commerciales, collabore avec la CUA sur un certain nombre d’initiatives visant à aider les PME et les jeunes à réaliser leur plein potentiel.

Le Camp de Formation en Gestion des Affaires permettra de former 100 PME sur les compétences en affaire et en entreprenariat et d’accroître leurs marchés de l’échelle locale vers l’échelle régionale. Il contribuera aussi à la durabilité des PME à travers une bonne gestion financière, à l’amélioration de leur rentabilité et à la croissance et l’expansion de leurs activités pour créer plus d’emplois.

Les 100 PME ont été sélectionnées suite à un processus rigoureux d’enrôlement et d’évaluation pour assurer que toutes les régions de l’Afrique soient pleinement représentées.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

La Chargée des Communications à l’ADUA – NEPAD

BuhleH@nepad.org

011 256 3602

Ecobank Transnational Incorporated

Christiane Bossom

Group Corporate Communication Manager

cbossom@ecobank.com

(228) 22 21 03 03

Source : https://ecobank.africa-newsroom.com/press/business...