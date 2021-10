TCHAD Campagne « He for She » : le Tchad déterminé à faire avancer les droits des femmes

12 Octobre 2021



Cette plateforme d'action est un plaidoyer sur l'engagement des hommes et des garçons, pour diffuser, disséminer et vulgariser les messages clés sur l'égalité des sexes.

Dans sa quête de lutte contre les inégalités liées aux genres et pour les droits des femmes, le ministère de la femme, de la famille et de la protection de la petite enfance, en collaboration avec ONU-Femme, a procédé ce 12 octobre au lancement national de la campagne mondiale He For She, sous le haut patronage du président de CMT, Mahamat Idriss Deby au Radisson Blu.



Ce lancement officiel de la plateforme d'action du He For She, vise l’objectif d’un plaidoyer de haut niveau accessible au public, sur l'engagement des hommes et des garçons, de campagne de communication digitale multicanal pour diffuser, disséminer et vulgariser les messages clés sur l'égalité des sexes. Selon la directrice régionale de l'ONU, Oulimata Sarr, le Tchad a rejoint la liste prestigieuse et grandissante des pays qui œuvrent à faire avancer les droits des femmes et leur autonomisation comme socle de justice sociale, d'équité et d'émergence pour leurs sociétés. Elle a aussi précisé que les femmes ont longtemps mené le combat pour leurs droits toutes seules, et par elles-mêmes. Alors aujourd'hui, les hommes sont leurs alliés, les décideurs majoritaires sont les champions et les vecteurs clés pour faire bouger les lignes.



Pour elle, toutes ses actions ont pour but d'améliorer la représentativité des femmes pour leur participation égale dans les instances de décision ; réduire les violences et briser les barrières et pratique culturelles néfastes qui subsistent et sont une entrave au plein épanouissement de la femme et de la jeune fille. Les objectifs consacrés au sein de l'objectif 5 des Objectifs du Développement Durable (ODD) ne peuvent être atteints sans le concours des hommes, a-t-elle ajouté.



Quant à Mme Amina Priscille Longoh, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de la petite enfance, c'est un engagement personnel à faire quelque chose de positif pour les femmes, par exemple promouvoir leurs droits, lutter contre les violences faites à leurs égards, les envoyer tôt à l'école et les maintenir plus longtemps que possible puis à reconnaître leur mérite. Les femmes ont dès lors besoin que les hommes portent leur plaidoyer, car le féminisme ce ne pas être contre les hommes, aussi parce-que les études montrent qu'avec le rythme actuel il faudra 170 ans pour atteindre les objectifs escomptés a-t-elle ajouté. Elle a aussi demandé au Premier ministre de Transition, représentant le président du CMT, de bien vouloir transmettre la marque d'affection et de remerciement que les femmes ont pour sa lutte contre les violences à leur égard et l'intégration des femmes dans les administrations de la République.



Cela a été suivi d'une citation du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres : « Quand les femmes gouvernent, l'État investit dans la protection sociale, et la pauvreté régresse plus vite, quand les femmes siègent au Parlement elles sont plus fermes dans leur politique, quand les femmes participent aux négociations de paix, les accords de paix sont plus durables ».



Pour que l'implication des femmes dans les instances décisionnelles soit effective et que la lutte contre les violences à leur égard porte fruit, elle a enfin lancé un appel aux femmes et filles tchadiennes de travailler dur et de faire siennes, la maxime qui dit : « travailler comme un esclave pour vivre comme un Roi ». Le Premier ministre de Transition, Pahimi Padacké Albert, représentant du président du CMT, dans son discours de lancement officiel de cette campagne mondiale He For She, a rappelé les engagements prises dans son programme politique de transition, notamment celui de la place des femmes pendant et après la transition.



Il a aussi réitéré l'engagement pris lors du meeting des femmes en faveur de la paix, celui de lutter contre les violences basées sur les genres. Et se dit savoir compter sur l'engagement de la femme tchadienne contre la violence pour porter ce message du cœur de la transition. Il a enfin remercié ONU-Femme et le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de la petite enfance qui, à travers cette campagne, leur a rappelé leur devoir et obligation à œuvrer pour la fin des violences et l'amélioration des conditions de vie de la femme





