Campagne de sensibilisation et de dépistage actif de masse de la tuberculose au Tchad

Objectifs de la Campagne

Les détenus

Les patients vivant avec le VIH

Les personnes diabétiques

Lieux de Dépistage

La maison d’arrêt de Klessoum

Le centre hospitalier universitaire la Référence Nationale

Le centre d’Appui Psycho Médico-Social



Importance de la Lutte Contre la Tuberculose

En prélude à la Journée Mondiale de Lutte Contre la Tuberculose, le ministère de la santé et de la prévention, à travers son programme national de lutte contre la tuberculose, en partenariat avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a lancé une campagne de sensibilisation et de dépistage actif de masse. Cette campagne a débuté le 19 mars 2025 et se poursuivra jusqu'au 24 mars 2025.L'objectif principal de cette initiative est de contribuer à la réduction du taux d'incidence et de mortalité liés à la tuberculose au Tchad. Cela sera réalisé en renforçant la détection précoce et le traitement des cas de tuberculose, principalement parmi les populations les plus vulnérables, notamment :La campagne de dépistage se déroule dans plusieurs établissements, notamment :Cette mobilisation vise à sensibiliser les populations sur l'importance du dépistage précoce et de la prise en charge rapide de la tuberculose, une maladie qui reste un défi majeur pour la santé publique au Tchad.La tuberculose, bien qu'étant une maladie évitable et traitable, continue d'affecter de nombreuses personnes à travers le monde, en particulier dans les pays en développement. La sensibilisation et le dépistage actif font partie des stratégies essentielles pour briser la chaîne de transmission et sauver des vies.Cette campagne, à travers des initiatives locales et l'engagement du ministère de la santé, met en lumière l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre ce fléau sanitaire, en intégrant les efforts communautaires pour garantir un accès équitable aux services de santé.