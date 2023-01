Campus France : 1400 étudiants Tchadiens admis dans les établissements d'enseignement supérieur pour 2022-2023

Selon Sylvain Lamourette, responsable de la coopération scientifique et universitaire de l'ambassade de France au Tchad, l'objectif de Campus France est de faciliter la mobilité des étudiants et de les accompagner dans leur projet d'études en France. Il a également indiqué que pour l'année 2022, 1400 des 9100 candidats Tchad ont été admis dans les établissements d'enseignement supérieur français, soit un pourcentage de 15% et un taux de visas accordés de 45%.



Un nouvel espace, France Enseignement Numérique, a également été créé pour les candidats qui n'ont pas accès à un ordinateur. Il est équipé de dix ordinateurs et les candidats peuvent y constituer leur dossier avec l'aide des agents de Campus France compétents dans ce domaine.



La responsable de Campus France Tchad, Charlotte, a expliqué que la procédure de candidature est simple et se réalise en ligne sur la plateforme "études en France", de façon totalement dématérialisée. Les dossiers à fournir sont la pièce d'identité, les diplômes, les relevés de notes, les tests de langue, une lettre de motivation de l'étudiant et un curriculum vitae.



Pour les candidats, deux parcours sont ouverts : le parcours "classique" est réservé aux candidats en masters et licences de l'enseignement supérieur public et des établissements privés octroyant des diplômes accrédités par le Ministère de l'enseignement supérieur. Le deuxième parcours, appelé "proconsulaire", est obtenu directement auprès de l'établissement qui fournit une attestation d'admission à télécharger dans le dossier "Études en France" du demandeur.



Les frais de dossier pour les deux parcours sont les mêmes, soit 75000 FCFA. Les candidats peuvent postuler dans 7 établissements de France et les candidats retenus bénéficieront d'une remise sur le prix de visa de 65000 FCFA à 33000 FCFA.