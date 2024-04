Candidature pour la direction générale de l’ASECNA : le Tchad sollicite le soutien du Burkina

L'objectif principal de cette rencontre était d'obtenir le soutien du Burkina Faso pour la candidature du Tchad au poste de directeur général de l'ASECNA. Selon M. Abakar, cette candidature représente avant tout un engagement fort envers la région du Sahel. Il a exprimé sa gratitude au président Traoré pour son soutien sans équivoque.



En plus d'évoquer cette candidature importante, Mahamat Assouyouti Abakar a également transmis un message de fraternité et d'amitié au chef de l'État burkinabè au nom du président tchadien. Il a souligné que le Tchad est depuis longtemps aux côtés du peuple burkinabè dans sa quête légitime de développement économique et social.



Cette rencontre entre les représentants tchadiens et burkinabè témoigne donc des bonnes relations entre les deux pays voisins. Le Tchad cherche à renforcer sa présence dans des organismes internationaux tels que l'ASECNA afin d'améliorer ses capacités en matière d'aéroportuaire et contribuer ainsi au développement régional.



La région du Sahel est confrontée à plusieurs défis sécuritaires et économiques majeurs. La direction générale de l'ASECNA joue un rôle crucial dans ces domaines en assurant notamment la sécurité des vols ainsi que la gestion efficace du trafic aérien dans toute l'Afrique centrale et occidentale.



La candidature tchadienne pour ce poste important démontre donc sa volonté d'être acteur majeur dans ces questions essentielles pour toute la région. Le soutien solide apporté par le président Traoré est également une preuve supplémentaire des liens forts qui existent entre les deux nations voisines.



Dans l'espoir que cette candidature soit couronnée de succès, il est clair que le Tchad continuera à collaborer avec ses partenaires régionaux pour promouvoir la sécurité et faciliter les échanges économiques grâce à une gestion efficace des activités liées à l'aérien sur tout le continent africain.