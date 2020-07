Canon EOS R5 et EOS R6 : Des performances inégalées pour une créativité sans limite

Canon (www.Canon-CNA.com) lance aujourd'hui ses deux nouveaux modèles EOS R5 et EOS R6, deux appareils photo plein cadre sans miroir, qui complètent son système révolutionnaire EOS R, basé sur une monture RF à l'épreuve du temps. De qualité professionnelle et proposant des images fixes de 45 mégapixels jusqu'à 20 ips1, l’EOS R5 est le premier appareil photo plein cadre sans miroir à enregistrer 8K RAW jusqu'à 29,97 ips en interne et 4K à 120p. L'EOS R6 est parfait pour les amateurs et professionnels qui passent au mode sans miroir et recherchent de plus grandes capacités. Il permet de prendre des photos de 20,1 mégapixels à 20 ips1, des vidéos 4K époustouflantes jusqu'à 60p et du Full HD jusqu'à 120p. La vitesse et la résolution des EOS R5 et EOS R6 sont tout simplement inégalées.

Le professionnel sans miroir réinventé

Amine Djouahra, directeur des ventes et du marketing chez Canon Afrique centrale et du Nord, commente : « La nouvelle génération de capteurs CMOS combinée à des objectifs RF haute performance permet aux utilisateurs de capturer de nouveaux niveaux de détails à des vitesses inégalées dans l'industrie. Chez Canon, nous sommes constamment à la recherche de moyens d'améliorer la technologie et de proposer aux professionnels le matériel adéquat pour stimuler leur créativité et leur capacité à présenter une histoire innovante. »

Les EOS R5 et EOS R6 peuvent prendre des photos jusqu'à 20 ips1 dans le silence le plus complet grâce à l'obturateur électronique, avec une exposition automatique complète (AE) et un suivi de mise au point automatique (AF). Les utilisateurs sont assurés de saisir l'action, tant en photo qu'en vidéo, avec une qualité exceptionnelle, quel que soit l'endroit, sans déranger les sujets. L'obturateur mécanique et électronique à premier rideau permet également de prendre des photos en continu à grande vitesse jusqu'à 12 ips1.

Pour la première fois dans la série EOS, les EOS R5 et EOS R6 intègrent la stabilisation d'image à 5 axes In-Body (IBIS), ce qui offre des avantages aux utilisateurs de tous les types d'objectifs. Conçue pour fonctionner conjointement avec le système IS des objectifs RF, la solution est conçue de telle sorte que les objectifs RF et le capteur corrigent le tangage et le lacet, le capteur corrigeant les mouvements X-Y et le roulis. Ce système de stabilisation intelligent corrige jusqu'à 8-stops² de stabilisation - la meilleure stabilisation² d'image au monde - pour de nouveaux niveaux de créativité lors de prises de vue à main levée à des vitesses d'obturation lentes ou de tournage sans pied.

Le large diamètre de la monture RF garantit le maintien de la lumière jusqu'aux coins du capteur, même avec le mouvement du capteur induit par la stabilisation intégrée de l'image. Le diamètre de 54 mm permet aux objectifs RF d'être conçus avec des cercles d'image plus grands, ce qui facilite le mouvement du système IS du boîtier. Ainsi, certains objectifs RF non IS, tels que le RF 85 mm F1.2L USM ou le RF 28-70 mm F2L USM, peuvent également atteindre jusqu'à 8 stops2 de stabilisation de l'image.

Les utilisateurs d'objectifs EF bénéficieront de performances IS optimisées car le système IS intégré au boîtier fonctionne avec des objectifs EF compatibles IS pour fournir une correction de roulis et d’axes X-Y. Même les objectifs EF non-IS bénéficieront de la correction 5-axes intégrée aux boîtiers EOS R5 et EOS R6.

Une netteté à toute épreuve

La technologie du processeur DIGIC X au cœur des EOS R5 et EOS R6 - la même technologie que celle du très convoité EOS-1D X Mark III - prend en charge la technologie Dual Pixel CMOS AF II de nouvelle génération, qui pousse la vitesse et la fiabilité à des niveaux de performance sans pareil. L'autofocus le plus rapide au monde fait la mise au point en à peine 0,05 seconde3 et l'EOS R5 est capable de mettre au point à des luminosités aussi basses que -6EV5, et l'EOS R6 est le premier appareil photo EOS à offrir un EV minimum pour l'autofocus de -6,5EV4,5. L'AF de haute précision reste efficace même dans des conditions de prise de vue peu lumineuses ou à faible contraste.

Le système iTR AF X AF a été programmé à l'aide d'une IA à apprentissage profond et le mode de détection des visages/yeux garantit que les sujets restent nets même en cas de mouvements imprévisibles avec une faible profondeur de champ. Même si une personne se détourne pendant un instant, sa tête continue d'être suivie.

Le suivi avancé activé par des algorithmes d'apprentissage profond reconnaît les visages et les yeux humains, et inclut désormais les chats, les chiens et les oiseaux en modes photo et vidéo. Les EOS R5 et EOS R6 maintiennent une mise au point et un suivi de haute précision quels que soient la taille du sujet, la posture, l'orientation ou la direction du visage, ce qui permet aux utilisateurs de photographier en toute confiance, même les sujets les plus imprévisibles.

Une connexion intelligente

Grâce aux technologies Bluetooth et Wi-Fi intégrées, l'EOS R5 (5Ghz Wi-Fi8) et l'EOS R6 (2,4Ghz Wi-Fi8) se connectent facilement à un smartphone et aux réseaux pour le partage de fichiers à haut débit et le transfert FTP/FTPS. Cette fonctionnalité permet également de contrôler les appareils photo à distance à l'aide des applications Camera Connect et EOS Utility, en les connectant à un PC ou un Mac via le Wi-Fi ou l'USB 3.1 Gen 2 haut débit. La diffusion de contenu étant tout aussi importante que la capture d'images et de vidéos, les systèmes EOS R5 et EOS R6 prennent en charge le transfert automatique de fichiers images de l'appareil vers la plateforme cloud image.canon pour partager et imprimer facilement des images ou s'intégrer aux flux de travail Google Photos9 ou Adobe Creative Cloud9.

L'EOS R5 : aucun compromis

L'EOS R5 fait un bond en avant sans précédent dans la technologie sans miroir et offre la plus haute résolution jamais atteinte par un appareil EOS6. Le processeur DIGIC X, le capteur CMOS et les objectifs RF se conjuguent pour perfectionner tous les aspects de la qualité de l'image et atteindre une résolution supérieure à 45 mégapixels. La couverture AF7 allant jusqu'à 100 % avec 5 940 points AF sélectionnables et une plage ISO de 100 à 51 200 permet de conserver une netteté exceptionnelle même dans des conditions de faible luminosité. Les emplacements pour cartes doubles prennent en charge une carte CFexpress et SD UHS II à haute vitesse, logée dans un boîtier en magnésium résistant aux intempéries.

Les professionnels peuvent réaliser de superbes vidéos RAW 8K 12 bits en interne en utilisant toute la largeur du capteur pour un résultat véritablement cinématographique avec un suivi AF continu des yeux et du visage des personnes et des animaux. L'EOS R5 permet également aux vidéastes tournant en 4K d’atteindre de nouveaux sommets : capture 4K DCI (plein cadre) et 4K UHD à des fréquences d'images allant jusqu'à 120p (119,88 ips) avec une qualité 4:2:2 10-bit, permettant une haute résolution, un ralenti fluide et une performance AF exceptionnelle. Les utilisateurs à la recherche de la meilleure qualité 4K utiliseront le mode 4K HQ pour reproduire des détails incroyables à des fréquences d'images allant jusqu'à 30p en suréchantillonnant en interne des séquences de 8K.

Enregistrement vidéo 8K RAW interne jusqu'à 29,97 ips (non recadré)

Enregistrement vidéo interne 8K jusqu'à 29,97 ips (non recadré) en 4:2:2 10-bit Canon Log (H.265) ou 4:2:2 10-bit HDR PQ (H.265)

Enregistrement interne 4K jusqu'à 119,88 ips (non recadré) en 4:2:2 10-bit Canon Log (H.265) ou 4:2:2 10-bit HDR PQ (H.265)

4:2:2 10-bit dans le log Canon ou sortie HDR PQ 4:2:2 10-bit via HDMI à 4K 59.94 ips

À la demande des utilisateurs, le multi-contrôleur est de retour sur l'EOS R5, en plus de l'AF en toucher-glisser, grâce à l'écran tactile à angle variable de 3,2 pouces avec une résolution de 2,1 millions de points. Grâce à la prise en charge de la fonction RAW double pixel, il est possible de corriger la mise au point et le contraste de l'arrière-plan et de modifier l'éclairage des portraits après la prise de vue, ce qui augmente les possibilités créatives. Le viseur électronique (EVF) 0,5 pouce se rafraîchit à 120 images par seconde, avec une résolution de 5,76 millions de points, pour une vision du monde d'un réalisme à couper le souffle et comparable à celui d'un viseur optique.

L'EOS R6 : l'excellence sur toute la ligne

Tout comme l'EOS R5, l’EOS R6 présente les capacités extraordinaires du système EOS R, donnant aux passionnés la possibilité de prendre des images et des films d'une netteté extrême à la main. Offrant une vitesse de pointe et une qualité d'image absolue, l'EOS R6 est un appareil photo à la fois puissant et polyvalent qui dépasse de loin les exigences des amateurs et des semi-professionnels de toutes catégories. Les amateurs de sport et de faune peuvent capturer en toute confiance des scènes d'action rapide grâce à la vitesse de 20 ips1, à la flexibilité des 6 072 points AF sélectionnables et aux modes de suivi automatique des visages, des yeux et des animaux basés sur l'apprentissage profond. Le capteur CMOS de 20,1 mégapixels partage de nombreuses technologies et performances avec l'EOS-1D X Mark III. Il offre une plage ISO automatique de 100 à 102 400, ce qui permet aux utilisateurs de produire des images nettes dans les environnements à faible luminosité les plus complexes, comme les mariages et les événements en intérieur, et offre une souplesse et un choix supplémentaires.

Permettant aux créateurs de contenu de répondre à la demande croissante de production d'images fixes et animées de la plus haute qualité, l'innovant EOS R6 peut filmer en résolution UHD 4K à une vitesse de 59,94 images/seconde grâce à un suréchantillonnage de 5,1K. Produisez des séquences de ralenti incroyables avec la prise en charge de l'AF en utilisant le Full HD à 119,88 images/seconde. Pendant le tournage, l'affichage zébré peut être utilisé comme guide pour le réglage de l'exposition, particulièrement utile dans des conditions qui entraînent généralement une surexposition des hautes luminosités. Avec la possibilité d'enregistrer en interne en 8-bit H.264 ou 10-bit YCbCr 4:2:2 H.265 et sur le log Canon, les utilisateurs peuvent bénéficier d'une flexibilité de post-production ultime.

Le viseur de 3,69 millions de points de 0,5 pouces, qui fonctionne à une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 images/s, supporte un décalage minimal idéal pour la photographie sportive, offrant une vue transparente et réactive des sujets photographiés. L'écran LCD de 3 pouces à angle variable de 1,62 million de points encourage la prise de vue sous des angles créatifs. Les deux emplacements permettent aux utilisateurs d'utiliser deux cartes SD UHS II et d'enregistrer sur les deux simultanément, avec la possibilité d'enregistrer dans différents formats pour plus de sécurité et de rapidité.

Trois nouveaux accessoires EOS

LP-E6NH

Une nouvelle batterie de plus longue autonomie fournie avec les EOS R5, EOS R6 et compatible avec tous les appareils photo existants qui utilisent les batteries de la série LP-E6. La LP-E6NH remplace la LP-E6N, avec une capacité accrue de 14 % atteignant 2130mAh, permettant aux utilisateurs de prendre des photos plus longtemps tout en maintenant la compatibilité avec les produits et accessoires existants.

Poignée de batterie BG-R10

Idéale pour les photographes de mariages, d'animaux sauvages et de reportages, la poignée permet des prises de vue prolongées avec un confort optimal pour l’EOS R5 et l’EOS R6. La nouvelle poignée à batteries permet aux utilisateurs d'alimenter les boîtiers à l'aide de deux batteries (LP-E6/N/NH). La poignée facilite également la prise de vue verticale grâce à la duplication des commandes.

WFT-R10

Un émetteur Wi-Fi de type poignée à batteries et 2x2 antennes MIMO pour une transmission plus rapide et à plus longue portée, compatible avec l'EOS R5. Le WFT-R10 est également doté d'un traitement réseau amélioré permettant les transferts SFTP par Wi-Fi et offrant une vitesse de transmission de plusieurs giga-octets via le port Ethernet.

Pour plus d'informations sur l'EOS R5 et l'EOS R6, veuillez consulter le site : https://bit.ly/3gIt6je & https://bit.ly/2BZkWEr

Canon lance aujourd'hui quatre nouveaux objectifs RF et deux bagues d'extension, le RF 85mm F2 MACRO IS STM, le RF 600mm F11 IS STM, le RF 800mm F11 IS STM, le RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM, l’EXTENDER RF 1.4x et l’EXTENDER RF 2x. L'imagePROGRAF PRO-300, une imprimante A3+ dotée des caractéristiques de qualité de la série primée imagePROGRAF PRO, sort également aujourd'hui.

[1] Conditions de prise de vue en continu jusqu'à 20 ips ou 12 ips

Obturateur mécanique / Élec. 1er rideau :

Jusqu'à environ 12 ips avec suivi AF/AE. En cas d'utilisation d'objectifs RF et de certains objectifs EF. Voir le site officiel de Canon pour une liste des objectifs compatibles. La vitesse de prise de vue en rafale varie jusqu'à 3 niveaux, selon le type de batterie, la charge restante, le nombre de batteries, l'objectif utilisé, la température, le réglage du Wi-Fi intégré (On/Off), et selon que vous utilisez ou non une poignée de batterie et une unité WFT (EOS R5 uniquement), un coupleur DC ou un adaptateur d'alimentation USB. En plus des facteurs indiqués ci-dessus, la vitesse maximale de prise de vue en rafale peut diminuer en fonction de la vitesse d'obturation, de l'ouverture, de l'utilisation du flash, du traitement de réduction du scintillement, des caractéristiques du sujet, de la luminosité (surtout en milieu sombre).

Obturateur électronique :

Jusqu'à environ 20 ips avec suivi AF/AE. S'applique à certains objectifs RF/EF, lorsque l'obturateur est complètement ouvert. Voir le site officiel de Canon pour une liste des objectifs compatibles. La vitesse de prise de vue en rafale varie en fonction de la vitesse d'obturation, du réglage de l'ouverture, de la condition de l'ouverture pendant la prise de vue en continu, des caractéristiques du sujet, de la luminosité (surtout dans des conditions de faible luminosité) et du type d'objectif.

[2] La meilleure stabilisation d'image au monde : environ 8,0 stops

Parmi tous les appareils photo numériques à objectifs interchangeables. À partir du 9 juillet 2020 (recherches effectuées par Canon). Basé sur la norme CIPA, 8.0 stops avec RF 24-105mm F4 L IS USM à une distance focale de 105 mm. En fonction de la date d'achat, le micrologiciel de l'objectif doit être mis à jour. Les performances IS de l'EOS R6 sont les mêmes que celles de l'EOS R5.

[3] La vitesse de mise au point AF la plus rapide au monde (0,05 sec)

Parmi les objectifs interchangeables, les appareils photo numériques sans miroir incorporent des capteurs d'image équivalents à 35 mm plein cadre avec une mise au point automatique à détection de différence de phase sur le plan de l'image et une mise au point automatique à détection de contraste. La vitesse de l'EOS R6 est la même que celle de l'EOS R, de l'EOS RP et de l'EOS R5. Disponible sur le marché à partir du 9 juillet 2020. (Selon les recherches de Canon). Calculé sur la base de la vitesse AF résultante, mesurée selon les directives du CIPA. (Varie selon les conditions de prise de vue et les objectifs utilisés). Méthode de mesure interne.

[Conditions de mesure]

Mise au point de la luminosité : EV 12 (température ambiante, ISO 100)

Mode de prise de vue : M

Objectif utilisé : RF24-105mm F4L IS USM (à une distance focale de 24 mm),

Prise de photos avec actionnement du bouton de l'obturateur,

Méthode AF : AF en 1 point (avec point AF central)

Opération AF : AF en un coup

[4] Première caméra EOS à offrir un EV minimum pour une AF de EV-6,5

Parmi tous les appareils photo numériques à objectifs interchangeables de Canon. À partir du 9 juillet 2020 (recherches effectuées par Canon). Selon la norme Canon.

[5] Lors d'une prise de vue en photo, avec objectif f/1.2, point AF central, One-Shot AF, à 23°C/73°F, ISO100. À l'exclusion des objectifs RF avec revêtement de lissage Defocus.

[6] Plus haute résolution jamais atteinte avec les appareils EOS

Parmi tous les appareils photo numériques à objectifs interchangeables de Canon. À partir du 9 juillet 2020 (sur la base des recherches de Canon). Selon les tests Canon en conformité avec les directives CIPA avec la charte de résolution ISO 12233.

[7] Horizontal : 100% × Vertical : 100% (Maximum approx.) Couverture de la zone AF

Applicable lorsque le cadre du sujet est affiché alors que le mode AF Face+Tracking est actif avec des objectifs RF (sauf RF 600mm F11 IS STM/ RF 800mm F11 IS STM et Extender RF), des objectifs EF (à l'exception de certains produits actuels), EXTENDER EF (III) (dépend du mode de zone AF de l'objectif principal). Certaines scènes et certains sujets peuvent ne pas être applicables. Pour plus de détails sur les objectifs compatibles, veuillez consulter le site officiel de Canon.

[8] L'utilisation du Wi-Fi et les fréquences peuvent être limitées dans certains pays ou régions.

[9] Les utilisateurs doivent disposer d'un compte Google Photos ou Adobe Cloud pour utiliser cette fonction et s'inscrire au préalable sur image.canon.

Principales spécifications

EOS R5 :

Capteur plein cadre de 45 mégapixels

Jusqu'à 20 ips/ 12 ips

Boîtier IS jusqu'à 8 stops

CMOS AF II à double pixel

Plage ISO 100-51.200

Vidéo 8K 30p 12-bit (pleine largeur)

5,76 millions de points EVF

3,2 pouces 2,1 millions de points LCD à angle variable

Double emplacement de cartes (1x CFexpress, 1x SD UHS II)

Panneau d'affichage supérieur et multi-contrôleur AF

Wi-Fi 5Ghz intégré avec option sans fil

émetteur (WFT-R10)

Bluetooth

Charge et alimentation USB via PD-E1

Boîtier léger de 650g (738g avec batterie/carte mémoire)

EOS R6 :

Capteur plein cadre de 20,1 mégapixels

Jusqu'à 20 ips/ 12 ips

Boîtier IS jusqu'à 8 stops

CMOS AF II à double pixel

Plage ISO 100-102 400

Vidéo 4K 60p 10-bit, Full HD 120 ips

3,69 millions de points EVF

LCD 3 pouces 1,62 million de points à angle variable

Double emplacement de cartes (2x SD UHS II)

Multi-contrôleur AF

Wi-Fi et FTP 2,4Ghz intégrés

Bluetooth

Charge et alimentation USB via PD-E1

Boîtier léger de 598g (690g avec batterie/carte mémoire)

Contact médias :

Canon Moyen-Orient

Mai Youssef

mai.youssef@canon-me.com

À propos de Canon Afrique centrale et Afrique du Nord :

Canon Central and North Africa (CCNA) (www.Canon-CNA.com) est une division de Canon Middle East FZ LLC (CME), filiale de Canon Europe. La fondation de CCNA en 2015 représente une étape stratégique visant à optimiser les activités de Canon en Afrique, en renforçant la présence et l’impact de la Société dans les pays de la région. CCNA témoigne également de l’engagement de Canon à se rapprocher de ses clients pour répondre à leurs demandes sur le marché africain en évolution rapide.

Canon est présente, depuis plus de 15 ans, sur le continent africain via ses distributeurs et partenaires qui ont réussi à constituer une solide base de clientèle dans l’ensemble de la région. CCNA assure la fourniture de produits haut de gamme à la pointe de la technologie et qui répondent aux exigences d’un marché africain en constante évolution.

La Société, qui compte plus d’une centaine de collaborateurs, gère ses activités de vente et de marketing dans 44 pays d’Afrique. La philosophie d’entreprise de Canon est basée sur le principe japonais du Kyosei – vivre et travailler ensemble pour le bien commun. Pour de plus amples informations, visitez le site : www.Canon-CNA.com.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/canon-eos-r5...