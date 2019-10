Canon Lance Aujourd’hui et Pour la Première Fois la Discovery Week en Côte d'Ivoire

Canon Afrique du Nord et Afrique centrale (CCNA) (https://www.Canon-CNA.com/), leader mondial dans les solutions d'imagerie, est fier d'annoncer le lancement de la Canon Discovery Week Côte d'Ivoire - une série d'événements dédiés aux photographes de tous horizons dans cette région.

La Canon Discovery Week vise à renforcer les liens entre l'équipe Canon et les utilisateurs des produits et services de la marque grâce notamment à une série d’ateliers de formations, de rencontres et d’échanges avec les consommateurs. Ces diverses activités permettront ainsi aux experts de Canon et aux invités spéciaux de prodiguer des conseils et de partager les meilleures pratiques avec les participants, mais également d’être à leur écoute afin d'améliorer les produits et services de demain.

La Discovery Week commencera par l'ouverture d'un centre de Maintenance de de Réparation pour appareils photo et caméras en partenariat avec la société Aitek, distributeur de matériels Informatique, le premier du genre en Afrique de l'Ouest francophone, accompagné d’une formation extensive et continue d'ingénieurs dédiés, ainsi que d’outils et d’équipements modernes. Les photographes et vidéastes professionnels pourront obtenir des réparations rapides, efficaces et professionnelles sur leurs appareils photo et objectifs Canon, y compris tous les appareils photo reflex numériques Canon achetés auprès des canaux autorisés en Côte d'Ivoire, couverts par une garantie de deux ans.

La journée du Mercredi 23 Octobre sera également marquée par l’inauguration du premier Showroom Canon en Côte d’Ivoire. Le showroom fera découvrir l’univers Canon au grand public. Désormais, les clients pourront retrouver toutes les nouvelles technologies et tester toutes les fonctionnalités des produits de Canon notamment : les appareils photos, les caméras, les imprimantes, scanners et copieurs. Il sera aussi un lieu de rencontre des professionnels et des passionnés de la photographie à travers des ateliers de formation.

Un voyage de découverte

Le jeudi 24 octobre, les participants découvriront une nouvelle passion pour la photographie lors d'une promenade photo urbaine animée par des experts Canon. Ce parcours photographique de deux heures traversera le quartier de Treichville, l'un des quartiers les plus animés d'Abidjan.

Découvrez la passion qui anime l'équipe

L'équipe Canon organisera une série d'ateliers tout au long de la Discovery Week pour partager idées et compétences avec des passionnés de photographies qu’ils soient amateurs ou professionnels. Ces ateliers permettront aux participants de se familiariser avec les concepts fondamentaux et les techniques avancées utilisées par les photographes et vidéastes professionnels. Les participants auront l'occasion d'apprendre des experts et de découvrir les performances de pointe des appareils photo Canon conçus pour tous les niveaux d'expérience.

Découvrez la valeur d'une gamme de produits innovants

Tout au long de la Discovery Week, Canon offrira des services gratuits de vérification et de nettoyage d’appareils photos et caméras pour tous les utilisateurs au siège de la société Aitek, distributeur de matériels Informatique en Afrique. Les appareils photo Canon sont adaptés aux environnements sauvages et dynamiques dans lesquels nos photographes pourraient se rendre, mais il faut aussi prendre soin de l'équipement. Du mercredi 23 au vendredi 25, le service gratuit de vérification et de nettoyage des appareils photo aura pour but d'aider les utilisateurs à découvrir l'intérêt de maintenir leurs appareils Canon en parfait état.

Au cours de toutes les activités organisées par Canon, les participants auront la possibilité de tester, en conditions réelles, les derniers appareils de la marque, dont :

L'incroyable kit de voyage - EOS2000D , qui comprend la dernière génération d'appareil photo EOS - alliant des commandes à écran tactile familières, une qualité d'image inégalée et un viseur optique, le tout proposé dans un modèle portable. Cette trousse de voyage parfaite est également livrée avec deux objectifs afin d'assurer plus d'options pour la meilleure qualité de photo, ce qui aidera les photographes à raconter leurs histoires de façon créative et singulière. Le stockage est toujours important ; c'est pourquoi nous avons inclus une carte SD de 16 Go pour le stockage des photos, ainsi qu’un sac photo pour tout l'équipement du kit Perfect Travel.

, qui comprend la dernière génération d'appareil photo EOS - alliant des commandes à écran tactile familières, une qualité d'image inégalée et un viseur optique, le tout proposé dans un modèle portable. Cette trousse de voyage parfaite est également livrée avec deux objectifs afin d'assurer plus d'options pour la meilleure qualité de photo, ce qui aidera les photographes à raconter leurs histoires de façon créative et singulière. Le stockage est toujours important ; c'est pourquoi nous avons inclus une carte SD de 16 Go pour le stockage des photos, ainsi qu’un sac photo pour tout l'équipement du kit Perfect Travel. Une innovation sans précédent, le système EOS R . En sortant aujourd'hui le premier boîtier EOS R, Canon fixe ainsi de nouveaux standards pour les appareils photo de demain. Avec son autofocus le plus rapide au monde, il s'agit également du premier appareil photo qui soit capable d’effectuer une mise au point extrêmement précise, et ce même lorsque les conditions d'éclairage sont particulièrement faibles. Il permet également de réaliser des prises de vue totalement silencieuses, tout en obtenant, à chaque fois, des résultats photographiques d'une qualité époustouflante. L'EOS R redéfinit donc la photographie et les performances vidéo en donnant accès à une qualité d'image inégalée, à une connectivité de pointe, à une ergonomie raffinée et à une prise en main réactive.

. En sortant aujourd'hui le premier boîtier EOS R, Canon fixe ainsi de nouveaux standards pour les appareils photo de demain. Avec son autofocus le plus rapide au monde, il s'agit également du premier appareil photo qui soit capable d’effectuer une mise au point extrêmement précise, et ce même lorsque les conditions d'éclairage sont particulièrement faibles. Il permet également de réaliser des prises de vue totalement silencieuses, tout en obtenant, à chaque fois, des résultats photographiques d'une qualité époustouflante. L'EOS R redéfinit donc la photographie et les performances vidéo en donnant accès à une qualité d'image inégalée, à une connectivité de pointe, à une ergonomie raffinée et à une prise en main réactive. Le RF 15-35mm F2.8L IS USM et le RF 24-70mm F2.8L IS USM , des zooms standard hautes performances pour tous les professionnels et amateurs. Ces objectifs permettent aux photographes et aux vidéastes de prendre des images fixes et animées de haute qualité dans tous les domaines (panoramas, architecture, portraits, nature, sport, médias...)

, des zooms standard hautes performances pour tous les professionnels et amateurs. Ces objectifs permettent aux photographes et aux vidéastes de prendre des images fixes et animées de haute qualité dans tous les domaines (panoramas, architecture, portraits, nature, sport, médias...) L'EOS 90D, un appareil reflex numérique rapide et fiable , doté d'un boîtier familier et robuste, idéal pour les photographes de sport et de nature.

, doté d'un boîtier familier et robuste, idéal pour les photographes de sport et de nature. L’EOS M6 Mark II est un appareil à la fois compact et performant, sans miroir, qui offre des images d'une netteté exceptionnelle - pour les photographes en déplacement.

est un appareil à la fois compact et performant, sans miroir, qui offre des images d'une netteté exceptionnelle - pour les photographes en déplacement. Le PowerShot G7 X Mark III , idéal pour les vlogueurs, les blogueurs et tous ceux qui publient du contenu en ligne. Le PowerShot G7 X Mark III est fait pour vous faire briller par sa vidéo 4K, son grand capteur 1,0 type et ses photos 20,1 mégapixels - le tout dans une conception hyper portable que vous pourrez emmener partout. Diffusion en direct sur YouTube - Connectez-vous à un réseau et diffusez en direct sur votre chaîne YouTube.

, idéal pour les vlogueurs, les blogueurs et tous ceux qui publient du contenu en ligne. Le PowerShot G7 X Mark III est fait pour vous faire briller par sa vidéo 4K, son grand capteur 1,0 type et ses photos 20,1 mégapixels - le tout dans une conception hyper portable que vous pourrez emmener partout. Diffusion en direct sur YouTube - Connectez-vous à un réseau et diffusez en direct sur votre chaîne YouTube. Les caméscopes professionnels Canon XA55/XA50 4K , compacts et légers avec des fonctions professionnelles. Le très compact et léger XA55 / XA50 offre une image 4K UHD de haute qualité avec des caractéristiques avantageuses telles que l'AF CMOS double pixel, le zoom optique Canon 15x et une qualité d'image Full HD avancée grâce à l'utilisation d'un traitement HD sur échantillonnage exceptionnel.

, compacts et légers avec des fonctions professionnelles. Le très compact et léger XA55 / XA50 offre une image 4K UHD de haute qualité avec des caractéristiques avantageuses telles que l'AF CMOS double pixel, le zoom optique Canon 15x et une qualité d'image Full HD avancée grâce à l'utilisation d'un traitement HD sur échantillonnage exceptionnel. Caméscopes professionnels Canon XA40 : Caméscope 4K XA ultra-compact et professionnel, pas plus grand que la paume de la main, avec objectif zoom optique 20x Compact et efficace - caméscope XA 4K avec résolution UHD et fort grossissement. Le XA40 dispose d'un capteur CMOS type 1/2.3 avec processeur DIGIC DV6.

Caméscope 4K XA ultra-compact et professionnel, pas plus grand que la paume de la main, avec objectif zoom optique 20x Compact et efficace - caméscope XA 4K avec résolution UHD et fort grossissement. Le XA40 dispose d'un capteur CMOS type 1/2.3 avec processeur DIGIC DV6. Les dernières imprimantes à réservoir d'encre rechargeable PIXMA G Séries de Canon : Canon PIXMA G6040 / Canon PIXMA G5040 & PIXMA GM2040. La toute dernière gamme Canon d'imprimantes à réservoir d'encre rechargeable à grand volume, permet aux petites entreprises ou aux bureaux privés de bénéficier d'une productivité rentable et de rendements élevés, sans avoir à faire de compromis sur la qualité des documents.

Canon entretient des relations solides et de longue date avec la Côte d'Ivoire grâce à d'importants événements axés sur la communauté, comme la Discovery Week - une des nombreuses composantes d'un programme éducatif panafricain mis en place par Canon. Grâce à ces activités, Canon s'engage à découvrir de jeunes photographes et cinéastes à travers l'Afrique, pour leur permettre de vivre leurs passions et de contribuer au développement du continent tout entier.

« Canon est devenu un partenaire de confiance et s'est engagé à poursuivre sa croissance et ses opportunités de développement en Côte d'Ivoire, un marché important en Afrique de l'Ouest, » déclare Amine Djouahra, Directeur Commercial et Marketing - B2C, Canon Afrique du Nord et Afrique centrale. « La Canon Discovery Week, avec une série d'activités intéressantes, nous permet d'interagir directement avec les utilisateurs, de comprendre leurs besoins et de leur faire découvrir les performances de nos derniers produits. C'est l'occasion pour la communauté Canon locale, à la fois le personnel et les utilisateurs, de se réunir pour célébrer la joie de la photographie dans ce pays magnifique. »

