ACTUALITES Canon poursuit l’extension de ses services en Afrique alors que la Société célèbre la satisfaction de sa clientèle lors de la Conférence annuelle des services

- 4 Mars 2020 modifié le 1 Janvier 1970





Canon Afrique centrale et Afrique du Nord (CCNA) (https://www.Canon-CNA.com/) a tenu la troisième édition de la Conférence annuelle des services à Dubaï, où ses équipes de gestion des services et prestataires de l’ensemble de l’Afrique se sont réunis pour discuter des dernières tendances technologiques, des offres de services innovants et des développements futurs. Canon entend et reconnaît que les services constituent un facteur de première importance pour ses clients africains. Depuis sa création en 2016, CCNA a lancé son activité avec 14 partenaires de services agréés couvrant la région africaine. CCNA élargit constamment son réseau de partenaires de services et d’infrastructures, et investit dans de nouveaux centres de contact au sein de marchés clés, afin de pouvoir mieux appuyer la prestation de services. Tout en plaçant le client au cœur de la stratégie du Groupe, Canon s’efforce également de donner à ses partenaires intermédiaires les moyens au niveau des ateliers en soutenant l'excellence du service, la satisfaction du client et la sensibilisation aux consommables et pièces de rechange d'origine Canon. Des partenaires de services récompensés Au cours de la conférence, CCNA a décerné des prix de services à ses partenaires, pour les féliciter de leurs performances exceptionnelles en tant que moteur d’innovation, dans les domaines de l’excellence des services, la satisfaction des clients et la garantie de la disponibilité, en temps voulu, des consommables et pièces détachées Canon. Cette année, le partenaire agréé de Canon, la société égyptienne Silicon21 a reçu le prix du Président en tant que Meilleur partenaire de Services 2019, pour avoir constamment amélioré les services offerts, développé des capacités de services à distance et soutenu les partenaires intermédiaires, tout en accroissant l’activité Pièces détachées et cartouches dans le pays. Des distinctions spéciales ont également été décernées à la société algérienne Sabi Systems, à la société kenyane MFI et à Ensure Services, qui couvre le Nigéria, l’Egypte, le Maroc et le Kenya, pour avoir amélioré leurs capacités de services. Formation à l’excellence L'événement, qui est rapidement devenu une référence annuelle de la CCNA en matière d'innovation et d'excellence de l'expérience client, s'est concentré sur les nouveaux services et solutions technologiques de l'entreprise, ainsi que sur la durabilité de l'entreprise. Les partenaires, originaires de 25 pays de l’ensemble du continent africain, se sont réunis pour discuter des nouveaux domaines de développement de services, les stratégies d’amélioration, les nouveaux services à distance dont le e-service et la e-maintenance, ainsi qu’une orientation durable et claire pour l’avenir. CCNA a organisé deux journées d’ateliers destinées aux équipes partenaires de gestion des services, avec l’objectif de leur inculquer le style de gestion efficace et souple défendu par Canon. Lors de cette troisième édition de la conférence, les groupes de travail étaient plus particulièrement axés sur la nouvelle ligne de services clés de Canon, sur les solutions visant à améliorer la prestation de services en offrant un support plus proche du client, et sur une meilleure utilisation des services à distance de Canon. La conférence a également abordé les stratégies visant à améliorer et à élargir la portée des services fournis par les partenaires de deuxième niveau. Faciliter l’interaction entre nos équipes et nos partenaires Canon a mobilisé sa propre équipe hautement qualifiée, expérimentée et compétente, afin de soutenir plus étroitement ses partenaires dans l'amélioration de la prestation de services et de produits. M. Somesh Adukia, directeur général de CCNA, a expliqué que « CCNA continuera d’accroître sa présence dans ces pays, investissant davantage dans ses ressources avec la nomination de 7 spécialistes produits techniques locaux, témoignant ainsi concrètement notre ambition et notre engagement continus au sein de la région. Cet événement souligne l’importance donnée par Canon à la relation avec ses partenaires de services et réaffirme notre soif constante d’innovation, de croissance et de prestations d’excellence envers nos clients, au-delà de leurs attentes les plus élevées. » Cette expansion permettra de renforcer les équipes de service dans ces sites et d'offrir un meilleur service à la clientèle aux communautés d'utilisateurs de Canon dans toute la région. Distribué par APO Group pour Canon Central and North Africa (CCNA). Contact Médias :

Canon Moyen-Orient

Mai Youssef

mai.youssef@canon-me.com A propos de Canon Afrique centrale et Afrique du Nord (CCNA) :

Canon Afrique centrale et Afrique du Nord (CCNA) (https://www.Canon-CNA.com/) est une division de Canon Moyen-Orient FZ LLC (CME), filiale de Canon Europe. La fondation de CCNA en 2015 représente une étape stratégique visant à optimiser les activités de Canon en Afrique, en renforçant la présence et l’impact de la Société dans les pays de la région. CCNA témoigne également de l’engagement de Canon à se rapprocher de ses clients pour répondre à leurs demandes sur le marché africain en évolution rapide. Canon est présente, depuis plus de 15 ans, sur le continent africain via ses distributeurs et partenaires qui ont réussi à constituer une solide base de clientèle dans l’ensemble de la région. CCNA assurera la fourniture de produits haut-de-gamme à la pointe de la technologie, qui répondent aux exigences du marché en évolution rapide de l’Afrique. Avec plus de 100 collaborateurs, la Société gèrera les activités de vente et de marketing dans 44 pays d’Afrique. La philosophie d’entreprise de Canon est basée sur le principe japonais du Kyosei – « vivre et travailler ensemble pour le bien commun ». Pour de plus amples informations : https://www.Canon-CNA.com/

Media files



Télécharger le logo





Source : Source : https://www.africa-newsroom.com/press/canon-contin...





Dans la même rubrique : < > Démarrage du Championnat National Féminin de Rugby à XV - Saison 2019-2020 Le ministre Denormandie en visite à Abidjan Dangote donate N200m to fight Coronavirus in Nigeria