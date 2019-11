Cargill annonce des investissements dans l'industrie du cacao et les communautés d'agriculteurs en Côte d'Ivoire

Cargill (https://www.Cargill.com/) a investi 100 millions de dollars dans l'extension de son site de traitement du cacao à Yopougon, en Côte d'Ivoire. Cette extension augmentera le rendement du site de 50% et créera 85 emplois locaux à plein temps et des centaines d’emplois indirects. Par la même occasion, Cargill annonce un investissement de 7,7 millions de dollars, au cours des trois prochaines années, cela afin de développer des programmes de durabilité pour le bien-être de ses partenaires.

Aujourd’hui, environ 500 employés hautement qualifiés travaillent sur le site de Youpougon. Ce site produit du cacao en poudre, du beurre de cacao et de la liqueur de cacao haut de gamme.

« Cet investissement de 100 millions de dollars destiné à l'agrandissement du site de transformation du cacao de Cargill à Yopougon permettra de créer jusqu'à 85 emplois à temps plein et des centaines d'emplois indirects pour tous les niveaux de compétences professionnelles », explique Lionel Soulard, directeur général de Cargill Afrique de l’Ouest.

« Notre but est de continuer à transférer une plus grande part nos activités mondiales de broyage dans les pays d’origine, afin d’encourager l’expansion de l’industrie agroalimentaire locale. En travaillant directement avec le gouvernement ivoirien et d'autres parties prenantes clés, nous nous engageons à promouvoir la croissance économique, à créer des entreprises locales durables et aussi à diversifier les sources de revenus des communautés agricultrices de cacao. "

Investir dans les communautés locales, la durabilité

Outre l’extension de site, Cargill investira 7,7 millions de dollars au cours des trois prochaines années, dans des projets communautaires dont l’objectif principal est de créer des communautés productrices de cacao plus fortes et plus résilientes. Ces projets font partie de la Cargill Cocoa Promise (https://bit.ly/2KDTSvx): l'engagement de la société à améliorer la vie des producteurs de cacao et de leurs communautés.

« En tant qu’un des principaux producteurs mondiaux de cacao et de chocolat, nous sommes au centre du secteur du cacao ce qui nous permet d’unir tous les acteurs de sa chaîne de valeur. Cependant, les fondements de nos efforts – donner la priorité aux agriculteurs et aux organisations paysannes n'ont pas changés. Cela nous ramène toujours à la manière dont, en donnant aux producteurs de cacao la possibilité de se prendre en main et d’avoir une réussite commerciale, nous créons des avantages durables. », a déclaré Lionel Soulard.

Cet investissement de 7,7 millions de dollars servira à élargir ou établir de nouveaux programmes avec nos partenaires, pour créer un secteur du cacao plus durable :

• Collaboration avec un partenaire de longue date, CARE, pour la mise en place de comités de développement communautaire et l’élaboration de plans d’action communautaires dans 23 communautés ivoiriennes. Cet effort aidera à renforcer l'inclusion financière des femmes dans les ménage producteurs de cacao ainsi que leurs compétences entrepreneuriales et aussi à soutenir la mise en place part Cargill, du système de Surveillance du Travail des Enfants et de Remédiation de.

• En partenariat avec Save the Children, la création d’un nouveau programme qui permettra de soutenir et relever les jeunes exposés aux risques du travail des enfants

• Partenariat avec la Société Financière Internationale en Côte d'Ivoire afin de lancer la Coop Académie 2.0. Ce programme fournira une formation en gestion numérique et opérationnelle aux dirigeants de coopératives et aux femmes entrepreneurs de 140 coopératives partenaires ;

• Collaboration avec un nouveau partenaire, Empow'Her, pour renforcer le soutien des coopératives aux groupes de femmes, notamment pour renforcer leur leadership et les aider à professionnaliser et à développer leurs activités

• Construction de six nouvelles écoles qui, à l'issue de leur construction, seront remises au Ministère de l'Education Nationale

• L’extension du Système Remédiation et de Surveillance du Travail des Enfants avec l'Initiative Internationale du Cacao, en augmentant le nombre total des coopératives de 53 à 130 coopératives et des agriculteurs de 46.800 à 120.000 d’ici à 2022, en Côte d'Ivoire.

Construire un secteur du cacao plus transparent

La demande mondiale en cacao ne cesse de croître et Cargill est déterminé à fournir un approvisionnement sûr, durable et innovant en cacao et en chocolat. La société a versé 1,2 millions de dollars supplémentaires pour la mise en œuvre de solutions technologiques de cartographie et de surveillance évolutives, notamment la cartographie GPS polygonale et un système de gestion numérique (CMS) afin d’améliorer la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

Les données issues du déploiement des solutions de cartographie GPS polygonale et de suivi électroniques des fèves expliquent comment Cargill conçoit et déploie ses programmes de développement durable, en aidant ainsi les clients à répondre aux demandes des consommateurs pour des produits issus de sources durables. Le système de gestion numérique (CMS) de Cargill garantit que les agriculteurs et les organisations paysannes sont habilités à gérer leurs opérations et à recevoir des paiements sécurisés et ponctuels pour leurs fèves grâce à des options de paiement numériques.

Contact de Presse :

April Nelson

april_nelson@cargill.com

Sophie Hamdad

sophie@soprod.tv

+225-54-44-20-60

À propos de Cargill :

Les 160 000 employés de Cargill (https://www.Cargill.com/) dans 70 pays travaillent sans relâche afin de réaliser notre objectif, qui est de nourrir le monde de manière sûre, responsable et durable. Chaque jour, nous mettons en contact les agriculteurs avec les marchés, les clients avec les ingrédients, et les hommes et les animaux avec les aliments dont ils ont besoin pour prospérer. Nous combinons 154 années d’expérience avec les nouvelles technologies et connaissances d’être un partenaire fiable pour les clients dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture, des finances et de l'industrie dans plus de 125 pays. Côte à côte, nous construisons un avenir plus fort et durable pour l'agriculture.

About Cargill in the Ivory Coast :

Cargill (https://www.Cargill.com/) est présent en Côte d'Ivoire depuis 1997 et emploie 490 personnes sur quatre sites : Abidjan, Daloa, Gagnoa et San Pedro. Notre réseau de centres d’achat, d’équipes commerciales, de développement durable et de recherche sur les cultures, travaillent en étroite collaboration avec les producteurs de cacao et les communautés locales pour obtenir des fèves cultivées localement pour notre usine de transformation ultramoderne qui produit des produits à base de cacao pour les clients du secteur alimentaire et de la confiserie. De plus, nous achetons et commercialisons du coton en Côte d'Ivoire et sur les marchés voisins d'Afrique de l'Ouest.

À propos du commerce mondial du cacao et du chocolat de Cargill :

Cargill Cocoa & Chocolate fournit du cacao et du chocolat de haute qualité de manière plus durable dans le monde entier et apporte à nos clients tranquillité d'esprit, intégrité et enthousiasme. Avec des efforts équilibrés en matière de sécurité d'approvisionnement, de projets de développement durable et d'expertise sensorielle, nous créons une vaste gamme de produits et services exceptionnels standardisés et sur mesure. De plus, nous fournissons à nos clients une connaissance approfondie du marché. Nous développons une chaîne logistique robuste, juste et transparente, allant de la fève à la tablette, en permanence désireux de façonner les normes de l'industrie. Pour assurer un approvisionnement plus transparent en fèves de cacao de qualité, Cargill a mis en place ses propres opérations d'approvisionnement et de négoce à l'origine au Brésil, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana et en Indonésie. Notre promesse Cargill Cocoa souligne notre engagement visant à permettre aux agriculteurs et à leurs communautés d’améliorer leurs revenus et leur niveau de vie. Notre équipe de 3 600 experts passionnés de cacao et de chocolat travaille sur 54 sites et fait partie des 160 000 collègues de Cargill dans le monde. Pour plus d'informations, visitez le site www.Cargillcocoachocolate.com.