Cargill et CARE collaborent pour combler l’écart entre les sexes dans le monde agricole

Cargill (http://www.Cargill.com) et CARE, s'appuyant sur les succès et les enseignements tirés de leur Initiative pour le Développement Rural, qui vise à accroitre la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à renforcer la résilience face au changement climatique dans le monde entier, lancent un nouveau programme : « She Feeds the World” Elle nourrit le Monde. Grace à ce programme, Cargill et CARE fourniront éducation, ressources et appui économique à 2 millions de personnes.

Télécharger document : http://bit.ly/2kSROGm

Dans les pays en développement, les femmes représentent en moyenne 43 % de la population active agricole. Les femmes sont au cœur de nombreuses communautés agricoles et constituent un lien vital entre les exploitations agricoles et les familles. Pourtant, elles n'ont souvent pas accès à des terres adéquates, à un soutien financier adapté et à une éducation appropriée. L'égalité des sexes constitue une nécessité mondiale, mais celle-ci apparait de façon encore plus pressante en ce qui concerne les femmes vivant et travaillant dans des pays qui sont fortement dépendants de l'agriculture.

Le programme « Elle nourrit le Monde » travaille directement avec les femmes pour renforcer leurs compétences et leur confiance dans les pratiques agricoles durables, l'inclusion financière, l'engagement sur le marché, l'égalité des sexes et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, tout en s'engageant auprès des hommes et des garçons pour soutenir les efforts en faveur d'une plus grande égalité.

« L'agriculture à le pouvoir d’aider à combler l'écart qui existe entre les femmes et les hommes en créant des opportunités économiques pour les femmes », a déclaré Ruth Kimmelshue, Responsable des Opérations Commerciales et de la Chaîne D'approvisionnement et Directrice du Développement Durable chez Cargill. « En partenariat avec CARE, nous aidons les agricultrices à adopter et à mettre à l'échelle des pratiques agricoles durables, en renforçant la productivité à long terme de leurs fermes. Ensemble, nous pouvons créer des centres agricoles florissants qui fassent prospérer les familles, les communautés et la société. »

Cargill s'engage à verser une subvention de 10 millions de dollars sur trois ans au programme « Elle nourrit le Monde » pour soutenir les ménages agricoles ruraux au Honduras, au Guatemala, au Nicaragua, au Costa Rica, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mali, en Égypte et en Indonésie. Le programme vise à maximiser l'impact recherché en améliorant la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l'autonomisation économique des femmes a travers un investissement massif dans des approches éprouvées telles que les Associations d'Épargne et de Prêts Villageois. Il intègre également des stratégies de plaidoyer qui ont un effet multiplicateur, car elles favorisent des changements structurels et de politique a grande échelle.

Lorsqu'il s'agit de relever des défis à grande échelle tels que le changement climatique ou l'autonomisation des femmes, les entreprises et les organisations doivent unir leurs forces afin de créer un effet de levier permettant d’avoir un impact plus large. C'est exactement ce qui a guidé Cargill et CARE, organisation qui lutte contre la pauvreté depuis 1945. Ensemble, Cargill et CARE collaborent depuis plus de 60 ans, s'appuyant sur une vision commune d'un monde libéré de la faim aujourd'hui et pour les générations à venir, et où chacun, quels que soient son sexe ou où son lieu de naissance, peut réussir.

« CARE est honorée de faire ce pas en avant remarquable dans le cadre de notre initiative Elle nourrit le Monde », a déclaré Michelle Nunn, Présidente et Directrice Générale de CARE. « Notre partenariat avec Cargill s'étend sur des décennies, et avec cette nouvelle phase, nous augmentons considérablement l'impact que nous aspirons collectivement à avoir, améliorant la vie de millions d’agricultrices et de leurs familles. » Alors que le programme Elle nourrit le Monde relève le niveau de vies des femmes grâce à l'augmentation des revenus et à l'accès à l'éducation, il améliore aussi le sort des communautés : la productivité agricole augmente, les revenus des ménages augmentent et les enfants sont mieux éduqués.

