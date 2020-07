ACTUALITES Casinos en Ligne en Afrique : comment reconnaître un établissement fiable ?

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 30 Juillet 2020

Jouer dans un casino en ligne payant représente une excellente opportunité de se faire de l’argent. Hors, avant de vous investir financièrement, vous devez vous assurer que l’établissement en question est fiable et légal, surtout si vous êtes en Afrique. En effet, sur le continent, l’on note une apparition de plus en plus importante des sites de jeux d’argent, et il est intéressant de voir comment ces derniers se développent, et surtout, apprécier les législations en vigueur en ce qui concerne leur régulation.

Comment sont régulés les casinos en ligne sur le continent Africain ?



L’Afrique est le second plus grand continent au monde, en termes de population. Il va donc de soi qu’il représente un marché important pour un casino en ligne payant. Au fil des années, l’on a pu remarquer la prolifération de ces établissements sur le continent, dans le but d’offrir la possibilité aux passionnés de jeux d’argent, de remporter des gains considérables. Alors, qu’en est-il de la législation ?



Avec près d’une cinquantaine de pays souverains qui le composent, il faut savoir que chacun d’eux possèdent des lois qui lui sont propres. Toutefois, en ce qui concerne les jeux d’argent, la législation n’est pas très claire dans la plupart des pays africains.



Si dans certains pays d’Afrique, jouer aux jeux de casino en ligne payant est autorisé (Benin, Afrique du Sud, Kenya…), dans d’autres, cela est formellement interdit (c’est le cas des pays musulmans de l’Afrique du Nord).



Quoi qu’il en soit, malgré la législation peu claire, il est possible de jouer dans ce type d’établissement, à condition qu’il soit fiable.



Comment reconnaître un casino en ligne fiable en Afrique ?



AncreVous êtes un adepte des jeux de casino en ligne payant ? Le fait que vous viviez en Afrique ne vous empêche pas de profiter de votre passion et de gagner de l’argent. Toutefois, avant d’investir dans l’un de ces établissements, vous devez bien vous assurer qu’il est fiable et sécurisé. Cela vous évitera de vous faire arnaquer ou pirater vos informations bancaires et personnelles.



Vous pouvez consulter des revues de casinos en ligne, afin de prendre connaissance des différents avis d’utilisateurs. Des revues positives sur un établissement peuvent être un signe de fiabilité de sa part. En plus de cela, vous devez également prendre en compte plusieurs paramètres :



Licence d’exploitation



Le premier élément que vous devez vérifier, c’est si le casino en ligne payant qui vous intéresse possède une ou plusieurs licences d’exploitation. Ce sont des autorisations qui permettent à ces établissements d’exercer, et de proposer des jeux d’argent.



Les plus courantes sont celles délivrées par la :

● Malta Gaming Authoity

● UK Gambling Commission

● Gibraltar Regulatory Authority

● eCogra

● Kahnawake Gaming Commission, pour ne citer que celles-là.



Un casino en ligne payant qui ne possède pas une licence d’exploitation n’est pas digne de confiance. Il s’agit probablement d’une arnaque, et vous ne devez pas vous aventurer.



La qualité des jeux proposés



Un bon casino en ligne, c’est également celui-là qui propose une qualité de jeux exceptionnelle. Pour cela, n’hésitez pas à vérifier sur son site, les éditeurs dont il s’est entouré. Le bon opérateur s’entourera des meilleurs développeurs pour varier sa ludothèque, améliorer ses graphiques et offrir une expérience de jeu unique. C’est le cas notamment de :

● Micrograming

● Playtech

● NetEnt

● BetSoft

● Evolution Gaming

● PlayN’Go

● Yggdrasil, pour ne citer que ceux-ci.



La présence d’un service client



Votre casino de prédilection ne possède pas un service pas un service client ? Alors, il s’agit certainement d’une fraude. Vous devez être en mesure de contacter l’établissement en question, en cas de problème. Assurez-vous qu’il possède un numéro de téléphone, une adresse email, un service de chat en ligne, etc.



Des bonus et promotions



Le bon casino payant en ligne offre également des bonus attrayants à ses utilisateurs : bonus de bienvenue pour les nouveaux, promotions, points de fidélité, offres VIP, etc.



Prêt à vous lancer ? N’hésitez pas à vérifier tous ces paramètres afin de profiter d’une expérience de jeu sans danger.





