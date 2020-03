ACTUALITES Caverton signe l’acceptation usine du simulateur de vol Reality H de Thales, premier simulateur Full Flight d’hélicoptère level D qui sera installé en Afrique

- 2 Mars 2020 modifié le 1 Janvier 1970





Mardi 27 février 2020, moins d’un an après la signature du contrat et avant son départ pour le centre d’entraînement Caverton au Nigeria, Caverton et Thales (www.ThalesGroup.com/fr) signent l’acceptation usine du simulateur de vol Reality H configuré pour l’hélicoptère AW139, à Cergy Pontoise (près de Paris). Le simulateur de vol complet Thales Reality H de niveau "D", qui est l'un des simulateurs d'hélicoptères commerciaux les plus avancés au monde, sera utilisé pour fournir une formation de haut niveau aux procédures de vol et aux missions. Cette formation est basée sur des scénarios d’entrainement opérationnels, destinés aux opérateurs d'hélicoptères AW139 basés sur le continent africain ainsi qu'aux pilotes et équipages de Caverton. Avec ce simulateur, Caverton dispensera une formation de pointe, comprenant la qualification de type initiale, la formation continue et les contrôles de compétence, pour les missions en mer et sur terre ainsi que les opérations de transport de VIP sur des sites d'atterrissage non prévus. Ce simulateur permettra aux pilotes d'obtenir leur certification AW139 conformément aux critères des autorités de l'aviation civile. Il équipera l'une des plateformes de formation d'hélicoptères les plus populaires au Nigéria et dans la région, offrant une expérience immersive dans l’environnement d’entrainement des pilotes au Nigéria. Grâce à ce simulateur, les pilotes peuvent s’entrainent à gérer une multitude de pannes système et à surmonter des dysfonctionnements très complexes qui pourraient arriver dans le monde réel, et cela en toute sécurité et dans des conditions météorologiques variées. Caverton est l'un des principaux acteurs locaux de la logistique aérienne et maritime pour l'industrie pétrolière et gazière nigériane. La société vise à proposer une plateforme de formation avancée et ainsi à créer de nouvelles opportunités pour le secteur en Afrique. Cette initiative constitue une avancée majeure dans la stratégie de Caverton qui souhaite diversifier son portefeuille de services en offrant des services d’entrainement sur simulateur de vol tout en garantissant des missions hélicoptères plus sûres. Rotimi Makanjuola, directeur général de Caverton Helicopters Ltd, explique : " c'est une étape importante, non seulement pour Caverton en tant qu'entreprise, mais aussi pour le Nigeria et le continent africain. Nous sommes fiers d'être les pionniers de l'innovation en matière de sécurité et nous nous engageons à offrir de meilleures formations dans le pays, ainsi que dans toute l'Afrique. Grâce à cet investissement important et au soutien de Thales, une société de renommée mondiale, nous sommes convaincus que le simulateur de vol apportera beaucoup à nos clients et augmentera l'accessibilité à des services de classe mondiale ". Peter Hitchcock, Vice-Président de l'activité Entrainement & Simulation de Thales, commente : " nous sommes ravis de partager une relation de confiance avec Caverton et d’être engagés à leurs côtés pour améliorer la sécurité des vols dans la région, grâce au premier simulateur de vol de niveau D complet d'hélicoptère installé en Afrique ". Distribué par APO Group pour Thales. Contact de presse :

Maria Mellouli

Relations avec les médias et médias sociaux, Défense Aérospatiale

Groupe Thales

Email: maria.mellouli@thalesgroup.com

Tel: +33(0)1 57 77 84 57 / +33 (0)6 89 73 25 47

Twitter: @ThalesDefence A propos de Thales :

Thales (Euronext Paris : HO) (www.ThalesGroup.com/fr) est un leader mondial de hautes technologies qui façonne aujourd’hui le monde de demain. Le Groupe propose des solutions, services et produits à ses clients dans les domaines de l'aéronautique, de l’espace, du transport, de l’identité et sécurité numériques, et de la défense. Avec 80 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre d'affaires de 18,4 milliards d'euros en 2019. Thales investit notamment dans les innovations numériques - connectivité, big data, intelligence artificielle et cybersécurité – technologies au cœur des moments décisifs des entreprises, des organisations et des Etats.

