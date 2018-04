POINT DE VUE

Ce que Tariq Ramadan vit aujourd'hui, Amr Khaled l'a vécu hier

Alwihda Info | Par Kamal Znidar - 9 Avril 2018 modifié le 9 Avril 2018 - 07:57

Tariq Ramadan, ce qu'il a vécu aujourd'hui, Amr Khaled l'a vécu avant lui hier. Le prédicateur égyptien, à son tour, avait été présenté comme un coureur de jupon et un grand fornicateur. Heureusement qu'il ne faisait pas ses programmes et le reste de ses travaux en français et en anglais sinon il se retrouverait également derrière les barreaux après avoir été accusé de viol.