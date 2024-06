Ceinture verte au Tchad: Bilan et perspectives d'une initiative prometteuse

Initialement ambitieux, le projet peine à atteindre ses objectifs. A N'Djaména, la zone censée accueillir la ceinture verte se voit grignotée par l'urbanisation, tandis que les arbres existants manquent d'entretien adéquat. Les causes de ces déconvenues sont multiples : manque de suivi, défaillances dans la gouvernance du projet, et faible implication des communautés locales.



La progression du désert au Tchad a des effets dévastateurs sur les populations. Baisse de la production agricole, insécurité alimentaire, inondations récurrentes: autant de défis auxquels le pays fait face. La dégradation des sols menace la sécurité alimentaire et hydrique, contraignant les populations à migrer.



Face à l'urgence de la situation, les autorités doivent aller au-delà des discours et s'engager dans des actions concrètes. La sensibilisation au changement climatique et l'implication des communautés locales sont cruciales pour la réussite du projet de la Grande Muraille Verte.



L'investissement massif dans la ceinture verte, estimé à des millions de dollars, n'a pas produit les résultats escomptés. Il est impératif de repenser la gouvernance du projet, en impliquant tous les acteurs concernés: autorités locales, communautés, organisations de la société civile et secteur privé.



Malgré les difficultés rencontrées, la ceinture verte demeure une initiative prometteuse dans la lutte contre la désertification et les changements climatiques. Planter des arbres est une solution efficace pour restaurer les sols et préserver l'environnement. Mobiliser la population autour de l'importance du reboisement est indispensable pour la réussite du projet.



Le projet de la ceinture verte au Tchad illustre les défis et les espoirs liés à la lutte contre la désertification. Un bilan critique s'impose pour identifier les obstacles et redynamiser l'initiative. L'engagement de tous les acteurs est crucial pour faire de la Grande Muraille Verte une réalité et un rempart contre les effets néfastes du changement climatique.