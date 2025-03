Célébration de l'Aïd el-Fitr au Tchad : Les Camerounais de Kousseri à Ndjamena, un pont d'unité

Divergence des dates de célébration





Au Cameroun, l'Aïd el-Fitr sera célébrée le 31 mars 2025, contrairement au Tchad où la fête a été observée le 30 mars. Les autorités camerounaises ont expliqué que la lune n'avait pas été aperçue le 29 mars, ce qui a conduit à ce décalage dans la date de la festivité. Cette situation est courante dans de nombreuses communautés musulmanes, l'observation lunaire variant, ce qui entraîne des différences dans les dates de célébration.





Un élan de solidarité et d'unité





La présence des Camerounais à Ndjamena pour célébrer l'Aïd el-Fitr souligne la solidarité et le partage culturel entre les deux nations. Cela permet aux gens de renforcer leurs liens communautaires à travers des traditions communes et de célébrer ensemble les valeurs de l'Islam, telles que la fraternité, le pardon et la paix.







La traversée du Pont Ngueli par les Camerounais de Kousseri pour rejoindre Ndjamena est un symbole de l'unité et de la convivialité qui règne entre les musulmans du Tchad et du Cameroun. Bien que les dates de célébration diffèrent, l'esprit de l'Aïd el-Fitr, centré sur la joie, la solidarité et le partage, reste intact, favorisant l'intégration et les échanges culturels entre les communautés.