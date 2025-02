Célébration de la paix et du rire : Retour sur le projet "Au-revoir 2024" au Tchad

Ce projet visait à célébrer la paix de manière joyeuse à travers les prestations d'artistes humoristes et comédiens. Arrivé à son terme le 7 décembre 2025, il a procédé à la remise des attestations aux différentes associations grâce auxquelles il a vu le jour.



Dans son allocution, le représentant du président du comité d'organisation, Abicho Djibrine Seid, a souligné que cette cérémonie marque la clôture du projet "Au-revoir 2024", qui a débuté le 31 décembre dans la salle de l'ONAMA. C'est pourquoi ces attestations de reconnaissance sont remises aujourd'hui.



Il a rappelé que le succès du projet "Au-revoir 2024" a été rendu possible grâce aux différents partenaires qui l'ont soutenu, ainsi qu'à la contribution du comité d'organisation, composé des membres des diverses associations. Il a réaffirmé son engagement et encouragé les membres des associations à continuer à croire en l'avenir, précisant que d'autres projets naîtront. Il a également adressé un message aux partenaires et associations qui n'ont pas pu rejoindre le projet en raison du temps imparti, en leur assurant que le projet est en constante évolution et que de nouvelles opportunités se présenteront.



Quant au représentant du Ministre de l'Action Sociale et de la Solidarité, Idriss Moussa, il a souligné que la date du 31 décembre 2024 demeurera mémorable, car elle marque l'atteinte d'un objectif majeur : la réussite de ce projet. Il en a profité pour saluer le courage et la détermination des différents partenaires qui ont adhéré à ce projet, qu'il qualifie de véritable "lueur d'espoir".