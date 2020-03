TCHAD Centenaire de l'Evangile au Tchad : "les hommes, aussi puissants soient-ils, ne peuvent procurer la paix"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 16 Mars 2020





Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a clôturé dimanche à Léré les festivités marquant le centenaire de l'Evangile et de l'Eglise fraternelle au Tchad.



« Restez fidèles à Dieu jusqu’à la mort » est le thème de l'évènement pour la commémoration du centenaire.



L'évènement a eu lieu en présence du gouverneur du Mayo Kebbi Ouest, du secrétaire général de l’Entente des Eglises et Missions Evangéliques au Tchad, du président du comité islamique provincial, des présidents des Eglises Fraternelles Luthériennes au Tchad, du Cameroun et d’Amérique, des autorités administratives, provinciales, départementales, communales, responsables des forces de sécurité, chefs traditionnelles, autorités ecclésiastiques et la population.

Représentant le chef de l'Etat, le ministre a indiqué que "n’eût été son agenda fort chargé de ces derniers jours", Idriss Déby "prendrait part personnellement à cette importante commémoration des 100 ans de l’entrée de l’Evangile et de l’Eglise Fraternelle Luthérienne au Tchad."



"Le message du salut en Jésus, Dieu nous l’a envoyé au Tchad et au Nord Cameroun par deux couples missionnaires pionniers, REVNE et KAARDAL venus d’Amérique comme l’ont si bien rappelé les différents intervenants. La littérature chrétienne nous apprend que ces pionniers sont des chrétiens fortement engagés, pleins d’amour pour l’humanité. Ils étaient convaincus de l’appel de Dieu pour la mission au cœur de l’Afrique en vue d’amener de millions de vies au salut", a expliqué Kalzeubé Payimi Deubet.



Selon lui, "l’Eglise Fraternelle Luthérienne d’Amérique a eu cette vision inspirée de les envoyer en Afrique où ils s’implanteront dans cette légendaire terre d’accueil, au bord du magnifique Lac, je vais nommer le Lac Léré. Si l’Administration coloniale a été d’abord réticente d’accorder à ces missionnaires l’autorisation, on peut arguer qu’elle ignorait le sens profond de la mission de ces évangélistes américains venus pour que les âmes perdues soient simplement sauvées.Dieu n’a-t-il pas ordonné à ses disciples de prêcher la bonne nouvelle et d’aller à l’extrémité du Monde ?"

"L’Evangile de paix est utile pour une Nation comme le Tchad"



Kalzeubé Payimi Deubet a souligné que "les écrits révèlent qu’ils n’avaient pas d’autres objectifs que de propager l’Evangile. En plus de ce qui est Parole de vie, selon la Bible, il nous apparait que l’Evangile de paix est utile pour une Nation comme le Tchad car son application permet de garantir, d’assurer et de consolider la paix entre les communautés."



"Chers frères, les hommes aussi puissants soient-ils ne peuvent procurer la paix. Ils peuvent procurer leur paix. La paix véritable vient de Dieu. C’est ainsi qu’il le recommande dans son livre saint. La Bible ne dit elle pas autant que cela dépende de vous soyez en paix avec tout le monde", a-t-il estimé.

Le Tchad, un exemple de cohabitation



Le Tchad est un Etat laïc. La liberté de culte est garantie par sa constitution. "Cette disposition constitutionnelle nous est chère tant pour l’Etat que pour les confessions religieuses implantées sur le territoire national. La laïcité est effectivement vécue quotidiennement dans notre pays. Chrétiens et musulmans se côtoient sans suspicion, dans un brassage complet, vivant dans la quiétude et vacant ensemble à leurs tâches quotidiennes en toute confiance", a indiqué Kalzeubé Payimi Deubet.



Il a loué le rôle de la plateforme interconfessionnelle qui regroupe les trois organisations religieuses du Tchad. "Cette structure de dialogue interreligieux qui fait école en Afrique est institutionnalisée à leur demande. J’ai eu personnellement à vanter maintes fois les mérites hors de notre pays", a-t-il affirmé, ajoutant que les autorités "sont entièrement satisfaits de son fonctionnement eu égard au climat de paix entre les différentes communautés religieuses qu’elle sauvegarde dans une parfaite harmonie."

Le ministre d'Etat a invité toutes les autorités administratives à chaque niveau territorial, d’impliquer les leaders religieux dans la résolution des conflits intercommunautaires dont la plupart est liée à la gestion des ressources foncières. "N’hésitez pas à les proposer à la tête des structures locales de gestion des conflits", a-t-il dit.



Par ailleurs, il a relevé que "les informations disponibles sur l’histoire du christianisme en général et de l’Eglise Fraternelle Luthérienne au Tchad doivent intéresser plus d’un chercheur, théologien, sociologue, anthropologue, bref tout développeur. Même, les non-croyants doivent être concernés au même titre que les chrétiens."



L'Eglise, très impliquée dans les réalisations sociales



"En plus du spirituel, l’EFLT et les autres dénominations chrétiennes font des réalisations fortes dans divers domaines : santé, éducation, culture, agriculture, etc, au profit de nos populations", s'est félicité le ministre d'Etat.





