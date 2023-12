Centrafrique : Deux civils tués et un soldat FACA blessé par des rebelles à Ndim et Létélé

« Cette attaque a malheureusement entraîné la perte de deux vies innocentes, un homme et une femme, ainsi que la blessure d’un soldat des Forces armées centrafricaines (FACA) », a souligné le journal.



La même source a détaillé que dans cette attaque meurtrière, une passagère, qui était en compagnie d’un soldat sur une moto, a perdu la vie sur le coup. Un autre civil, vraisemblablement un conducteur de taxi-moto, a également été tragiquement tué. De plus, un soldat FACA a été grièvement blessé dans le même incident.



« Pendant ce temps, les assaillants, à la fois à Létélé et à Ndim, ont maintenu une pression constante en tirant de manière soutenue pendant plusieurs minutes, avant de disparaître dans la nature. Les forces de défense FACA, basées à Ndim, ont finalement réussi à secourir leur camarade blessé, l’evacuant vers Bocaranga », a relevé ce journal centrafricain.